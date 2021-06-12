沒有絕對的安全！打新冠疫苗不良反應、死亡　國際例子多

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美國疾病管制暨預防中心(CDC)公告聲明，新冠疫苗接種後的過敏反應並不常見，在美國，每百萬人中約有2至5人會發生過敏反應，而任何疫苗都有這類的潛在風險。以數據來看，從2020年12月14日到2021年6月7日，美國共施打了超過3.02億劑新冠疫苗，收到了5208份死亡報告，但現有臨床信息（包括死亡證明、屍檢和醫療記錄）的審查，都未確定與施打新冠疫苗存在因果關係。
截至2021年6月7日，美國已施打超過1120萬劑嬌生疫苗，CDC和美國食品藥品監督管理局(FDA)已確認有35例接種嬌生疫苗後，發生血栓的案例，多為50歲以下的女性。
迄今為止，在美國境內施打超過2.92億劑mRNA新冠疫苗，報告了1例施打mRNA新冠疫苗(莫德納)後出現血栓的病例；CDC認為，以現有數據來看，接種mRNA新冠疫苗後產生血栓的風險極低。
至於近日開始引起注意的心肌炎和心包炎，截至2021年6月9日，美國已收到623份，有關30歲以下族群接種新冠疫苗後，傳出心肌炎或心包膜炎的報告，大多數病例通報是在接種mRNA新冠疫苗(輝瑞和莫德納)後，CDC和FDA已確認其中268起，正在調查、評估是否與疫苗的接種有關。
英國
英國藥物及保健產品管理局(Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency，簡稱MHRA)統計，已收到406份在英國境內，疑似施打輝瑞疫苗後出現不良反應的報告，部分患者死亡；863份接種AZ疫苗後的不良反應通報，莫德納疫苗則有4例。
MHRA指出，這些不良反應的案例，大多數是老年人或本身就患有潛在疾病，而隨著AZ疫苗的施打率上升，與疫苗接種有時間關聯的死亡報告也在增加，但MHRA強調，這絕不代表疫苗接種與通報死亡、不良反應的人數之間存在聯繫。
MHRA聲明，接種疫苗是預防新冠肺炎唯一、且最有效方法，當局會認真看待每宗不良反應的通報，也重申所有疫苗和藥物都可能有副作用，比起所能帶來的保護效益，接種仍是正確的選擇。
日本
根據日本厚生勞動省資訊，截至本月4日為止，日本有196人在接種新冠疫苗後死亡，但並未證實與疫苗有直接關聯，也沒有嚴重到足以影響疫苗接種的事件發生。
疑似副作用的部分，已知通報了1157例（以施打13059159劑來看），其中169例被專家評估為過敏反應，一樣不足以影響疫苗施打進度。
韓國
根據《韓聯社》報導，截至本月6日零時，韓國新冠疫苗接種者的異常反應報告發生率為0.35%，累計約3.4萬例。
從症狀來看，94.8%(3萬2355例)的案例出現肌肉疼痛、頭痛等常見的輕微反應，其餘5.2%(1780例)較為嚴重，死亡和疑似過敏性反應各為208例和257例。按性別看，女性發生不良反應的機率為0.4%，高於男性的0.2%。從年齡層區分的話，18至29歲佔比最高，為1.9%，75歲以上的高齡層最低，為0.17%。按疫苗種類看，AZ疫苗的接種者佔0.46%，高於輝瑞疫苗的0.2%。
在前述的208例死亡案例中，72人是接種了AZ疫苗，136人是接種輝瑞疫苗，不過報導也指出，這可能是因為輝瑞的接種對象，年齡層都較高的關係（75歲以上老年人、養老院住戶等）。
印度
印度自4月中旬爆發新一波新冠疫情後，疫苗的需求和接種率急速上升，印度總理莫迪(Narendra Modi)7日更宣布，自6月21日起，所有18歲以上的成人，都可以免費接種新冠疫苗
根據印度「接種後不良反應事件系統」(AEFI)數據，自啟動新冠疫苗接種計畫(主要是印度生產的Covishield和Covaxin疫苗)以來，截至5月中旬，該國753個地區中，有684個地區，通報了2萬3千多起不良事件，有700例較為嚴重，AEFI委員會已完成對498起的深入病例審查，其中26起不良反應為血栓。
印度AEFI聲稱，血栓事件的風險非常小，但確實存在，在印度的發生率，大約是每百萬劑施打率中會有0.61例的通報率，而且是在施打Covishield疫苗後發生的，Covaxin則未傳出有血栓的例子。
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