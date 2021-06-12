秀手臂爭疫苗　江啟臣PO照聲援趙少康

中廣董事長趙少康日前在社群媒體發起#ShowYourArms秀手臂爭疫苗活動，國民黨主席江啟臣今（12）日也PO照片聲援趙少康，江啟臣說，人民最基本的期望，就是疫苗有效、充足，依序施打。疫苗充足是前提，更是政府的責任！政府不應該迴避責任，更不能轉移焦點。
記者余祥／台北報導
2021-06-12 14:32:46｜2021-06-12 14:33:05
江啟臣秀出手臂照片，並說疫苗的問題在數量不夠。這幾天疫苗施打順序成為熱門話題，刻意的抹黑甚至牽扯無辜的趙少康，惡意的政治攻擊，令人失望。
江啟臣說，蔡總統說，輪到你再去打，說的義正詞嚴，但是多數人民真正的疑問是，什麼時候才能輪到我？人民最基本的期望，就是疫苗有效、充足，依序施打。疫苗充足是前提，更是政府的責任！政府不應該迴避責任，更不能轉移焦點。
江啟臣表示，「好好聽聽人民的聲音：給我疫苗！」並邀請大家露出你還沒施打疫苗的手臂， 告訴政府我要疫苗。
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