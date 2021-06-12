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秀手臂爭疫苗　江啟臣PO照聲援趙少康

▲中廣董事長趙少康日前在社群媒體發起#ShowYourArms秀手臂爭疫苗活動，國民黨主席江啟臣今（12）日也PO照片聲援趙少康。（圖／取自江啟臣臉書）
▲中廣董事長趙少康日前在社群媒體發起#ShowYourArms秀手臂爭疫苗活動，國民黨主席江啟臣今（12）日也PO照片聲援趙少康。（圖／取自江啟臣臉書）

記者余祥／台北報導

2021-06-12 14:32:46｜2021-06-12 14:33:05

中廣董事長趙少康日前在社群媒體發起#ShowYourArms秀手臂爭疫苗活動，國民黨主席江啟臣今（12）日也PO照片聲援趙少康，江啟臣說，人民最基本的期望，就是疫苗有效、充足，依序施打。疫苗充足是前提，更是政府的責任！政府不應該迴避責任，更不能轉移焦點。

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江啟臣秀出手臂照片，並說疫苗的問題在數量不夠。這幾天疫苗施打順序成為熱門話題，刻意的抹黑甚至牽扯無辜的趙少康，惡意的政治攻擊，令人失望。

江啟臣說，蔡總統說，輪到你再去打，說的義正詞嚴，但是多數人民真正的疑問是，什麼時候才能輪到我？人民最基本的期望，就是疫苗有效、充足，依序施打。疫苗充足是前提，更是政府的責任！政府不應該迴避責任，更不能轉移焦點。

江啟臣表示，「好好聽聽人民的聲音：給我疫苗！」並邀請大家露出你還沒施打疫苗的手臂， 告訴政府我要疫苗。


※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
14.24%85.76%
2021-06-11-2021-06-15

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
87.64%12.36%
2021-06-11-2021-06-14

指揮中心開放在家快篩揪出確診黑數，您認為是否太晚開始？

是，太晚了
不是，現在還來得及
87.96%12.04%
2021-06-09-2021-06-12
您能夠接受「私打疫苗」這件事嗎？

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本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

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