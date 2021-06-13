「救命神器」來了！賈永婕2天募6804萬 速捐醫院HFNC
「救命神器」高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC）來了！藝人賈永婕收到30年資歷的護理師求助，抗疫時期，全台灣醫院最缺HFNC，公立醫院卡在採購流程無法馬上買到，賈永婕急向企業界友人求救，2天之內募到價值6804萬元的252台HFNC，火速送到前線醫護人員手中。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-06-13 09:51:17｜2021-06-13 09:54:00
賈永婕收到一名南部醫院護理主任的臉書私訊，表示醫院最缺號稱「救命神器」的高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC），它可以減少重症病患插管的可能、增加存活率，又可以讓病人自行進食、降低護理人員的感染機率，護理主任向賈永婕透露：「如果行有餘力，其實號召藝人捐贈救命神器給一線公立醫院是最實際的。」 由於公立醫院需要招標緊急採購程序才能買，賈永婕乾脆去找原廠廠商，問到台灣有現貨，「所以我們直接買機器捐物資給醫院，直接又快速，現在就是在搶時間跟時間賽跑」，她第一個向老公王兆杰募捐，老公二話不說捐15台，接著她一通一通電話打給企業界的朋友，每個朋友全部都熱血參與，沒有一個人拒絕賈永婕。
賈永婕最後募到252台HFNC，1台定價27萬，總價值達6804萬元，賈永婕感動說：「星期五我們完成所有金流，我們了解各大醫院的需求數量，星期六我們拆箱組裝準備出貨，我們會用最快的速度送到前線醫護人員的手中，感謝所有大愛的企業大愛的朋友們支持，小妹之後再唱名答謝。」
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