賈永婕2天募6804萬捐HFNC！急診醫師曝神器「救命關鍵」
▲藝人賈永婕2天內募到價值6804萬元的252台HFNC，獲得不少外界盛讚，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學也解釋為何高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC）是現在急重症醫療最需要的物資。（圖／翻攝賈永婕的跑跳人生臉書）
×
▲藝人賈永婕2天內募到價值6804萬元的252台HFNC，獲得不少外界盛讚，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學也解釋為何高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC）是現在急重症醫療最需要的物資。（圖／翻攝賈永婕的跑跳人生臉書）
編輯中心/綜合報導
2021-06-13 11:19:55
新冠疫情在台灣仍持續延燒，藝人賈永婕今（13）日在臉書發文表示，自己收到私訊得知醫院缺號稱「救命神器」的高流量氧氣鼻導管全配系統（High-flow nasal cannulae, HFNC）後，立刻聯繫原廠，並在2天之內募到價值6804萬元的252台HFNC，獲得不少外界盛讚，更有許多醫護留言致謝，而中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學發文感謝外，也提到「HFNC真的是現在急重症醫療最需要的物資」。
賈永婕13日凌晨發文表示，自己日前收到一名南部醫院護理主任的私訊，表示醫院目前最缺的是一台全配定價27萬的「救命神器」，也就是高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC），賈永婕第一時間除了向身邊醫生朋友詢問後，得知由於公立醫院需要招標採購程序才能緊急購買，連忙與原廠聯繫，並在問到台灣有現貨後，立刻和老公王兆杰捐贈了15台，「所以我們直接買機器捐物資給醫院，直接又快速，現在就是在搶時間跟時間賽跑」。 ▲賈永婕募捐「救命神器」高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC）送給醫院。（圖／翻攝賈永婕的跑跳人生臉書） 此外，她也一通一通電話打給企業界的朋友，每個朋友全部都熱血參與，沒有一個人拒絕賈永婕。賈永婕表示，目前為止自己總共募集到了252台還在持續增加中，星期五將完成所有金流、了解各大醫院的需求數量，星期六拆箱組裝準備出貨。 ▲賈永婕總共募得252台高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC），她的先生就捐15台。（圖／翻攝賈永婕的跑跳人生臉書） 對此，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學也透過臉書「Dr. E 小兒急診室日誌」感謝賈永婕和企業朋友們的幫忙，「用最實際的行動支持和愛護台灣！」，同時也解釋為何HFNC是現在急重症醫療最需要的物資，「因為它可以 提供較不侵入性、維持俯臥姿勢、高流量的氧氣給COVID-19中重症患者，治療缺氧症狀維持生命，又比較不會因此散播大量病毒顆粒給周圍的醫護人員，可以說是在 演變成極重症插管使用呼吸器前，最佳呼吸維持手段」。（編輯：楊智傑） ※【 NOWnews 今日新聞】提醒您： 因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「 1922」專線，或「 0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。