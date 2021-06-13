賈永婕2天募6804萬捐HFNC！急診醫師曝神器「救命關鍵」

新冠疫情在台灣仍持續延燒，藝人賈永婕今（13）日在臉書發文表示，自己收到私訊得知醫院缺號稱「救命神器」的高流量氧氣鼻導管全配系統（High-flow nasal cannulae, HFNC）後，立刻聯繫原廠，並在2天之內募到價值6804萬元的252台HFNC，獲得不少外界盛讚，更有許多醫護留言致謝，而中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學發文感謝外，也提到「HFNC真的是現在急重症醫療最需要的物資」。

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賈永婕13日凌晨發文表示，自己日前收到一名南部醫院護理主任的私訊，表示醫院目前最缺的是一台全配定價27萬的「救命神器」，也就是高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC），賈永婕第一時間除了向身邊醫生朋友詢問後，得知由於公立醫院需要招標採購程序才能緊急購買，連忙與原廠聯繫，並在問到台灣有現貨後，立刻和老公王兆杰捐贈了15台，「所以我們直接買機器捐物資給醫院，直接又快速，現在就是在搶時間跟時間賽跑」。

▲賈永婕募捐「救命神器」高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC）送給醫院。（圖／翻攝賈永婕的跑跳人生臉書）

此外，她也一通一通電話打給企業界的朋友，每個朋友全部都熱血參與，沒有一個人拒絕賈永婕。賈永婕表示，目前為止自己總共募集到了252台還在持續增加中，星期五將完成所有金流、了解各大醫院的需求數量，星期六拆箱組裝準備出貨。

▲賈永婕總共募得252台高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC），她的先生就捐15台。（圖／翻攝賈永婕的跑跳人生臉書）

對此，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學也透過臉書「Dr. E 小兒急診室日誌」感謝賈永婕和企業朋友們的幫忙，「用最實際的行動支持和愛護台灣！」，同時也解釋為何HFNC是現在急重症醫療最需要的物資，「因為它可以提供較不侵入性、維持俯臥姿勢、高流量的氧氣給COVID-19中重症患者，治療缺氧症狀維持生命，又比較不會因此散播大量病毒顆粒給周圍的醫護人員，可以說是在演變成極重症插管使用呼吸器前，最佳呼吸維持手段」。（編輯：楊智傑）