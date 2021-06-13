力促國產疫苗進行三期試驗　江啟臣表態：我願意做試驗者

我國生技公司高端疫苗所研發的新冠肺炎疫苗，日前剛通過二期解盲，不過因為缺乏第三期臨床試驗，導致外界對於國產疫苗的保護力仍有相關疑慮。對此國民黨主席江啟臣今（13）日上午表示，國產疫苗應當進行第三期試驗，才會讓國民比較安心，而為了力促第三期試驗，江啟臣也表態願意成為試驗者。





我是廣告 請繼續往下閱讀

江啟臣表示，大部分台灣民眾都願意支持國產、愛用國貨，但是疫苗是拿來抵抗病毒的，有效性、安全性，以及國際認證，都會影響施打意願，是國人關心的重點。江啟臣也直言，國產疫苗還是應當先進行第三期試驗，然後再開始接種，這樣也會讓人民比較安心，並且與國際接軌。





為了力促國產疫苗進行第三期試驗，江啟臣今天也表態，願意成為國產疫苗第三期試驗的試驗者。「國產疫苗如果能進行三期人體試驗，我願意帶頭來做三期試驗的試驗者。」江啟臣表說，國產疫苗若經過試驗符合國際標準，相信就能提高國人施打的信心，也有助國產疫苗跟國際接軌。



