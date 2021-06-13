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力促國產疫苗進行三期試驗　江啟臣表態：我願意做試驗者

▲國民黨主席江啟臣13日對外表態，國產疫苗應進行三期試驗，自己也願意成為試驗者。（圖／國民黨提供）
▲國民黨主席江啟臣13日對外表態，國產疫苗應進行三期試驗，自己也願意成為試驗者。（圖／國民黨提供）

記者丁上程／綜合報導

2021-06-13 11:35:17

我國生技公司高端疫苗所研發的新冠肺炎疫苗，日前剛通過二期解盲，不過因為缺乏第三期臨床試驗，導致外界對於國產疫苗的保護力仍有相關疑慮。對此國民黨主席江啟臣今（13）日上午表示，國產疫苗應當進行第三期試驗，才會讓國民比較安心，而為了力促第三期試驗，江啟臣也表態願意成為試驗者。

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江啟臣表示，大部分台灣民眾都願意支持國產、愛用國貨，但是疫苗是拿來抵抗病毒的，有效性、安全性，以及國際認證，都會影響施打意願，是國人關心的重點。江啟臣也直言，國產疫苗還是應當先進行第三期試驗，然後再開始接種，這樣也會讓人民比較安心，並且與國際接軌。

為了力促國產疫苗進行第三期試驗，江啟臣今天也表態，願意成為國產疫苗第三期試驗的試驗者。「國產疫苗如果能進行三期人體試驗，我願意帶頭來做三期試驗的試驗者。」江啟臣表說，國產疫苗若經過試驗符合國際標準，相信就能提高國人施打的信心，也有助國產疫苗跟國際接軌。

▲指揮中心公布確診個案，縣市別確診地圖。（圖／NOWnews製圖）
▲指揮中心公布確診個案，縣市別確診地圖。（圖／NOWnews製圖）
 

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目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
14.94%85.06%
2021-06-11-2021-06-15

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