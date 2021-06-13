嗆政府應道歉！韓國瑜搬《世界人權宣言》：趕快買到疫苗

新冠肺炎疫情在全台灣蔓延，不過能夠有效遏止疫情的疫苗，台灣至今仍舊相當缺乏。外界也頻頻將矛頭指向中央政府，認為相關單位採購疫苗不力。國民黨高雄市前市長韓國瑜今（13）日上午就在臉書上發文，抨擊中央「疫苗不夠更要道歉！」更引述《世界人權宣言》抨擊政府應盡快買到國際認證、安全有效的疫苗。





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韓國瑜表示，生命是所有生物最基本的依歸，《世界人權宣言》第三條：「人人有權享有生命、自由與人身安全」，主流民主國家核心價值的「四大自由」也告訴我們：人民應享有免於匱乏和免於恐懼的自由。今天，台灣人民每天生活在害怕染疫的恐懼裡。





韓國瑜說，台灣每天有2、30人因為染疫身亡，確診者則陷入被隔離的孤獨與對死亡的恐懼，在人人自危下，追根究底不就是因為疫苗數量不足嗎？曾被稱為防疫模範生的台灣，明明有整整一年多的時間可以超前部署，但不論是篩檢、病房、人力、疫苗，卻在疫情爆發時發現政府什麼都準備不足。





而針對包含鴻海集團創辦人郭台銘在內，許多人想要捐贈台灣疫苗卻碰壁，韓國瑜強調，眼見400多位人民染疫死亡，台灣多少有能之士想幫忙爭取採購外國疫苗來救命，政府此時此刻，卻一心只想全力推動未通過完整試驗就急促上市的國產疫苗，人民想活命、疫苗數量卻遠遠不足，大家根本沒得選擇，只能「同島一命」，一起當白老鼠為國產疫苗做活生生的人體試驗！





針對國產疫苗，韓國瑜表示，如果執政者對國產疫苗如此深具信心，那麼被編列在第二類優先施打的「維持防疫體系運作之中央政府人員」，這9萬名必須維持防疫體系運作的高官們，是否不該在此時搶打連一線醫護都尚未完全施打的國際認證疫苗，而是應該帶頭施打國產疫苗，證實國產疫苗安全有效、足以讓所有人民安心？





韓國瑜說，不論黨派顏色，不論身份位階，只要能多一人施打疫苗，我們都樂觀其成，因為唯有施打疫苗的人數越多，疫情才能更穩定的得到控制。請政府趕緊買到國際認證、安全有效的疫苗，並合理分配、公平管制，讓人人都有安全的疫苗能施打，這才是政府現在最該做的當務之急！



