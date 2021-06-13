快訊／本土增174例、新北最多　指揮中心：添26人死亡

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指揮中心說明，今日新增26例死亡個案，共計為男性15位、女性11位，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月6日至6月10日，確診日介於5月15日至6月12日，死亡日介於6月4日至6月12日。
指揮中心指出，今日新增1例境外移入個案(案12924)，為本國籍20多歲男性，4月曾在美國當地檢出COVID-19陽性，5月17日自美國返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館進行居家檢疫，6月11日自費採檢，於今日確診；個案在臺期間並無症狀，已匡列接觸者1人，列居家隔離。
指揮中心統計，累計869,247例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含846,797例排除)，其中12,921例確診，分別為1,155例境外移入，11,713例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中，另累計92例移除為空號。確診個案中437例死亡。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。