新冠疫苗惹爭議！指揮中心5大QA闢謠

國內疫情依舊嚴峻，中央流行疫情指揮中心，今(13)日又捎來壞消息，公布國內新增174例COVID-19本土確診個案，且確診個案中新增26例死亡。
記者劉雅文/台北報導
2021-06-13 14:30:47｜2021-06-13 16:00:50
針對國內疫苗爭議，指揮中心也列出5大疑慮，做出闢謠，其中包含疫苗接種率為何低於全球，對此指揮中心表示，主因為全球疫苗供不應求，目前逐漸到貨後，就會儘速封緘檢驗，盡快讓民眾施打。
針對國產疫苗未來如何取得國際認可標準，指揮中心也表示，將會參考國際法規趨勢，召開專家會議。
指揮中心統計，累計869,247例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含846,797例排除)，其中12,921例確診，分別為1,155例境外移入，11,713例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中，另累計92例移除為空號。確診個案中437例死亡。
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