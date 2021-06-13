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新冠疫苗惹爭議！指揮中心5大QA闢謠

▲陸軍第33化學兵群支援新北市板橋區疫情熱區消毒。（圖／軍聞社提供）
▲陸軍第33化學兵群支援新北市板橋區疫情熱區消毒。（圖／軍聞社提供）

記者劉雅文/台北報導

2021-06-13 14:30:47｜2021-06-13 16:00:50

國內疫情依舊嚴峻，中央流行疫情指揮中心，今(13)日又捎來壞消息，公布國內新增174例COVID-19本土確診個案，且確診個案中新增26例死亡。

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針對國內疫苗爭議，指揮中心也列出5大疑慮，做出闢謠，其中包含疫苗接種率為何低於全球，對此指揮中心表示，主因為全球疫苗供不應求，目前逐漸到貨後，就會儘速封緘檢驗，盡快讓民眾施打。

▲指揮中心回應疫苗相關QA。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心回應疫苗相關QA。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心回應疫苗相關QA。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心回應疫苗相關QA。（圖／指揮中心提供）
針對國產疫苗未來如何取得國際認可標準，指揮中心也表示，將會參考國際法規趨勢，召開專家會議。

▲指揮中心回應疫苗相關QA。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心回應疫苗相關QA。（圖／指揮中心提供）
指揮中心統計，累計869,247例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含846,797例排除)，其中12,921例確診，分別為1,155例境外移入，11,713例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中，另累計92例移除為空號。確診個案中437例死亡。

▲國內新冠肺炎本土感染爆發，累計到13日共確診11638例。（圖/NOWnews製圖）
▲國內新冠肺炎本土感染爆發，累計到13日共確診11638例。（圖/NOWnews製圖）
▲6月13日全台確診分佈圖。（圖/NOWnews製圖）
▲6月13日全台確診分佈圖。（圖/NOWnews製圖）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
16.68%83.32%
2021-06-11-2021-06-15

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
86.55%13.45%
2021-06-11-2021-06-14
您能夠接受「私打疫苗」這件事嗎？

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本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

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