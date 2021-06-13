端午節是陽氣最旺之日！楊登嵙傳授「11大開運抗疫法」

新冠肺炎疫情肆虐，今（13）天中央流行疫情指揮中心宣布國內又新增174例本土確診，目前最需要防疫口罩、快篩、PCR篩檢、疫苗，以及民眾心靈寄託來戰勝瘟疫！根據命理網站《旺好運》報導，知名命理師楊登嵙指出，農曆五月初五日「端午節」是一年中陽氣最旺，至陽至剛的日子，當天的午時更是招好運、去霉運的最佳時刻，他並傳授「11大開運抗疫法」，趕快來看看吧！





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楊登嵙老師表示，「端午節」當天中午11點至13點在湧泉、瀑布、井裡或家裡水龍頭接存起來的水，稱為「午時水」，又稱「純陽水」，若能在這時間將此水置於陽光下曝曬至少30分鐘，吸收陽光的正陽能量更好，至陽至剛。





據悉，楊登嵙老師多年前所接取的「午時水」，存放於陰涼之處，很神奇的是至今仍沒長青苔，若一般的水早已變質甚至長青苔。命理老師或法師畫符咒的墨水以硃砂加此「午時水」，趨吉避凶的效用會更好！





以下是端午節最強開運抗瘟疫法：





Point1.驅除「瘟神」





「五黃星」又稱「瘟神」，主宰疾厄、意外、血光、官訟，宜靜不可動，動之必有凶禍，不可在此方位動工、裝修，輕則災病，重者損人丁。若遇此方位必須動工、裝修，則要拜「地基主」，以免太歲頭上動土，帶來不幸。





若睡床在此方位，則可放置葫蘆、六帝錢、羅盤制化，葫蘆必須要有瓶蓋及瓶口才有效。2021年「瘟神」在房子的東南方，在「端午節」當天中午11點至13點用碗盛「午時水」，取一綠色（榕樹、艾草…）樹葉沾「午時水」，由房子的東南方「瘟神」往大門口灑淨出去，可驅除陰煞之氣，穩定磁場，抗瘟疫。





Point2.讓陽光照進屋





建議大家不妨趁「端午節」這天打掃家裡，中午11點至13點將門窗全部打開，讓陽光能夠照射進屋內，使陽光的陽氣，去除家裡的霉氣、穢氣，可以讓房子轉運，尤其是運勢或健康正處於非常不好的家裡。





Point3.「午時水」淨屋





「端午節」當天中午11點至13點用碗盛「午時水」，取一綠色（榕樹、艾草…）樹葉沾「午時水」，由房子最內部向外灑淨，透天厝由頂樓灑淨至樓梯，然後由樓梯再灑淨至下一層樓，最後灑淨至門口，如同將髒物由內而外掃出門外，去除家裡的穢氣，提升宅運。





Point4.「午時水」淨身





「端午節」當天中午11點至13點沾「午時水」，由頭頂、臉、脖子、胸部慢慢往下輕拍，如同拍掉身上的霉氣，趨吉避凶；若到陰氣較重的地方，像是醫院、殯儀館、火葬場等，感覺身體不適，平日亦可用此方法。





▲楊登嵙老師指出，農曆五月初五日「端午節」是一年中陽氣最旺，至陽至剛的日子，當天的午時更是招好運、去霉運的最佳時刻，他並傳授「11大開運抗疫法」。（圖／翻攝自楊登嵙臉書）

Point5.「午時水」泡澡





「端午節」當天中午11點至13點一碗「午時水」加菖蒲、艾草若干，再加上一碗「陰陽水」（陰水：沒煮過的自來水或礦泉水，陽水：煮沸的熱開水），用攝氏40度左右的熱水來泡澡，可趨吉避凶，達到轉運。





Point6.吸收陽氣





端午節為陽氣最旺的一天，經常感覺運勢差或時運低迷的人，可以在端午節當天早晨7點到12點之間，去曬曬太陽，順便適度運動，增加自己身上的陽氣、生氣，給自己的運勢增加一些陽剛能量。





Point7.吃粽子旺文昌





在春秋時期就出現了粽子，粽子摻紅棗的叫棗粽，棗粽諧音為「早中」，意在讀書的孩子吃了可以早中狀元，旺文昌，金榜題名。





Point8.立雞蛋求好運





在端午節午時（11點至13點之間）嘗試豎雞蛋，若能在正午時將雞蛋豎立起來，表示會有好運一整年。在住家或辦公室的「財位」（大門斜對角角落，藏風聚氣的地方。）立蛋，若不知道財位，就在住家客廳中央或辦公桌的正中間位置立蛋即可；開店舖的老闆，可選在櫃檯中間立蛋，可讓下半年業績愈來愈好。





Point9.招桃花





端午節正午之時噴適量花香的香水在臥室及床上，可以增加異性緣。





Point10.招貴人





端午節正午之時在客廳、神明廳及書房點上檀香，可以增名氣、招貴人。





Point11.發財水





端午節正午之時取硬幣總金額168元或268元加「午時水」及鹽巴少許，煮沸後冷卻，將此「發財水」及硬幣用寶特瓶等容器裝盛，置於住家或辦公室的「財位」（大門斜對角角落，藏風聚氣的地方）。（編輯：許苡晴）





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