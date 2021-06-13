直播／疫苗配發前沒準備？柯文哲記者會說明

中央防疫指揮中心11日晚間向全台各縣市，配發日前由日本捐贈的124劑AZ疫苗，並表示各縣市可依狀況與需求自行選擇疫苗開打的時間。不過台北市長柯文哲表示，11日晚間才知道中央要配發多少疫苗，不過高雄市卻可以一週前就對長輩發放通知單，質疑中央對地方「資訊不對稱」，甚至直言高雄與中央政府像是在內線交易。





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不過高雄市疾管處長何惠彬昨天晚間在臉書上反擊，表示當初日本捐贈台灣的疫苗落地時，就已經開始與同仁預估可能的疫苗配發時間，並同時整理未施打人員的名單；此外防疫指揮中心9日就宣布12-13日陸續配送到縣市政府，9日當天高雄市防疫會議，就針對75歲以上長者施打進行討論，也決議將依照年齡高低安排接種順序。





何惠彬強調，高雄市政府相關人員都漏夜努力，如今還被污名，「希望柯市長應該了解高雄基層防疫同仁辛勞，不要讓口水淹沒防疫。」對此台北市長柯文哲今天下午在防疫記者會上，將針對該議題進行相關回應。今日北市府防疫記者會的最新說法，就讓《NOWNews今日新聞》直播鏡頭帶您掌握。



