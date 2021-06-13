台大院內多起確診遭蓋牌？羅一鈞澄清：絕無隱匿

有網友在臉書上爆料，台大醫院許多的單位有染疫狀況，質疑有多起院內感染遭「蓋牌」，對此，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今（13）日表示，這樣的狀況是因為自5月中起，不管是醫護、陪病者或是病患入院都會進行採檢通報，只是相關SOP程序，絕無隱匿。
記者黃仁杰／台北報導
2021-06-13 15:49:59
有網友指出，台大醫院病房7C、7AB、1A1、急診、EMT都有人確診，昨又傳出14C有外籍看護確診，質疑有人對於台大院內感染蓋牌，羅一鈞回應，這波疫情來得快速，指揮中心5月17日起要求醫院對醫護人員每週進行例行PCR採檢，並針對入院病患與陪病者進行採檢，每周採檢都會發現確診者，就會變成院內確診事件，像是台北市聯醫、新北市聯醫也是。
羅一鈞說明，只要院內驗出確診者，都會匡列相關醫護人員，並針對打過一劑疫苗或兩劑疫苗，都有SOP可以縮短隔離天數，盡快恢復醫療量能，沒有隱匿不報事件傳出。
羅一鈞表示，像是雙北聯醫確診的狀況，從5月中持續到現在，都有掌握相關的事情，匡列SOP都很完整，衛生局和區管中心都會了解和督導，而指引也有告訴醫護人員如果有打疫苗可以縮短隔離期，避免影響醫療量能。
指揮官陳時中補充，目前專責病床雙北有2948床，空床有1416床，全國現在有7065床，專責ICU雙北空床有181床、全國188床，足夠適當分配，加上跟民間救護車合作處理安置送醫都很順暢，醫療量能穩定、安置即時對疫情控制很有幫助。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。