機組員檢疫加嚴！陳時中：依接種疫苗與否調整天數

指揮中心昨（12）日公布航空機組員最新檢疫措施，未來將採「7+7」也就是7天居家檢疫加7天自主健康管理，不過指揮官陳時中今（13）日於記者會上說明，14天是總管制期，如果打了疫苗就會放寬。
記者黃仁杰／台北報導
2021-06-13 16:21:57｜2021-06-13 17:07:04
指揮中心調整機組員返台後最新檢疫措施，其中，尚未接種疫苗及接種1劑疫苗未達2周者，自12起，採5天居家檢疫加9天加強版自主健康管理，7月起，採7天居家檢疫加7天加強版自主健康管理。
而若是接種1劑疫苗且滿兩周，但尚未具完整疫苗保護力者，12日起，採3天居家檢疫加11天自主健康管理。7月起，5天居家檢疫加上9加強版天自主健康管理。而若是完整接種2劑疫苗達兩周且抗體檢測陽性，則採7天自主健康管理。
陳時中表示，「7+7」是最長的時間，主要是鼓勵機組員打疫苗，有打疫苗後，會放寬管制，另外針對有媒體提問，華航正在進行空服員訓練，包含下游泳池等課程，遭質疑有呼籲防疫之餘，陳時中說，對於內容不清楚，會再了解。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。