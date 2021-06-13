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機組員檢疫加嚴！陳時中：依接種疫苗與否調整天數

▲指揮中心昨（12）日公布航空機組員最新檢疫措施，未來將採「7+7」也就是7天居家檢疫加7天自主健康管理。（圖／NOWnews資料照）
▲指揮中心昨（12）日公布航空機組員最新檢疫措施，未來將採「7+7」也就是7天居家檢疫加7天自主健康管理。（圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2021-06-13 16:21:57｜2021-06-13 17:07:04

指揮中心昨（12）日公布航空機組員最新檢疫措施，未來將採「7+7」也就是7天居家檢疫加7天自主健康管理，不過指揮官陳時中今（13）日於記者會上說明，14天是總管制期，如果打了疫苗就會放寬。

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指揮中心調整機組員返台後最新檢疫措施，其中，尚未接種疫苗及接種1劑疫苗未達2周者，自12起，採5天居家檢疫加9天加強版自主健康管理，7月起，採7天居家檢疫加7天加強版自主健康管理。

而若是接種1劑疫苗且滿兩周，但尚未具完整疫苗保護力者，12日起，採3天居家檢疫加11天自主健康管理。7月起，5天居家檢疫加上9加強版天自主健康管理。而若是完整接種2劑疫苗達兩周且抗體檢測陽性，則採7天自主健康管理。

陳時中表示，「7+7」是最長的時間，主要是鼓勵機組員打疫苗，有打疫苗後，會放寬管制，另外針對有媒體提問，華航正在進行空服員訓練，包含下游泳池等課程，遭質疑有呼籲防疫之餘，陳時中說，對於內容不清楚，會再了解。

▲國內新冠肺炎本土感染爆發，累計到13日共確診11638例。（圖/NOWnews製圖）
▲國內新冠肺炎本土感染爆發，累計到13日共確診11638例。（圖/NOWnews製圖）
▲6月13日全台確診分佈圖。（圖/NOWnews製圖）
▲6月13日全台確診分佈圖。（圖/NOWnews製圖）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
17.38%82.62%
2021-06-11-2021-06-15

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贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
85.86%14.14%
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本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

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