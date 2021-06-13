再批中央大小眼　北市府：預估需求量與配發量差1萬劑

中央防疫指揮中心11日晚間配發日前由日本捐贈的AZ疫苗，不過北市府卻因此再度槓上中央，台北市長柯文哲批評中央未提前告知疫苗配發量，但高雄市卻能提前發放通知單，疑似是「內線交易」提前告知高雄市。北市府方面今（13）日防疫記者會上，再度批評中央在評估需求量後，供給北市的疫苗仍舊短少1萬劑，比起高雄配發疫苗量比需求量還多，發言人陳智菡也直言「民眾心中自有一把尺」。





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲北市府公布與防疫指揮中心的聯絡內容，黃珊珊直至中央僅給1個小時的作業時間，就要北市提供配發地點。（圖／台北市政府提供）

× ▲北市府公布與防疫指揮中心的聯絡內容，黃珊珊直至中央僅給1個小時的作業時間，就要北市提供配發地點。（圖／台北市政府提供）

台北市長柯文昨天下午表示，11日晚間才知道中央要配發多少疫苗，不過高雄市卻可以一週前就對長輩發放通知單，質疑中央對地方「資訊不對稱」，甚至直言高雄與中央政府像是在內線交易。不過也讓高雄市疾管處長何惠彬晚間在臉書上回擊，表示疫苗從台灣落地開始，高雄市政府就一直在針對配發狀況進行討論，如今還被污名，直言柯文哲讓口水淹沒防疫。





對此台北市副市長黃珊珊表示，北市衛生局在11日下午4時接獲中央訊息，希望在5時之前北市府能提供疫苗配發地點，不僅未提供疫苗配發數量，北市府也沒有多少作業時間，「這不是台北市故意要找中央麻煩。」黃珊珊說，沒有提供數量，北市府根本沒辦法知道要分發到哪些單位、供給哪些人施打。





▲北市府公布當初中央防疫指揮中心預估北市疫苗需求量，但卻與配發量相差一萬劑。（圖／台北市政府提供）

× ▲北市府公布當初中央防疫指揮中心預估北市疫苗需求量，但卻與配發量相差一萬劑。（圖／台北市政府提供）

北市府發言人陳智菡則補充說明，表示中央當初有針對台北市地區預估此批疫苗，相關疫苗的需求數一共需要85532劑，扣除日前分配的16700劑莫德納疫苗，仍需要68832劑。不過最終配發結果北市仍舊短少10832劑，「比起高雄預估量82000多劑，中央就配發了83000劑。」陳智菡強調，北市府方面已經數度向中央詢問配發數量，但都沒獲得中央回應。





陳智菡直言，外界針對北市府有「考試考輸了就不服氣」的說法，「如果考試大家都公平，那輸了就沒話說。」陳智菡說，至於公不公平，大家心中都有一把尺。









