彭文正爆總統已打BNT 府駁斥：蔡賴願授權調閱接種資料
資深媒體人彭文正在直播節目中爆料「總統蔡英文已經施打輝瑞疫苗（BNT），卻還演戲要大家打國產疫苗」，消息一出引發譁然。總統府今（13）日透過發言人張惇涵嚴正駁斥，表示這是不折不扣的謠言，強調蔡英文與副總統賴清德都尚未接種疫苗，施打國產疫苗的計畫並沒有改變，也請有心人士停止造謠，呼籲社會各界勿以訛傳訛，避免觸法。
記者劉育辰／綜合報導
2021-06-13 16:34:57
有關彭文正稱蔡英文已經施打BNT疫苗一事，張惇涵嚴正表示，這是不折不扣的謠言，蔡英文、賴清德目前都尚未接種疫苗。
張惇涵更近一步指出，蔡英文、賴清德都願意授權由中央流行疫情指揮中心（CDC）調閱相關接種紀錄，公布於國人，以昭公信。也請有心人士停止造謠，呼籲社會各界勿以訛傳訛，避免觸法。
張惇涵表示，總統府已多次說明，任何對防疫工作有正面幫助的事，總統和副總統都願意配合，一旦國產疫苗研發成功，蔡賴兩人也都願意施打國產疫苗，目前這項計畫並沒有改變。
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