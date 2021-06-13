機組人員改採7+7檢疫隔離　柯文哲：這時候反而有問題

新冠肺炎確診數從五月起在全台灣呈現爆炸性成長，外界也質疑疫情破口就是政府放寬華航機組員的居家隔離與自主健康管理期為3+11。而現階段防疫指揮中心公布新策略，若機組人員沒有接種疫苗，返台後將改採7+7的嚴格檢疫措施。對此台北市長柯文哲今（13）日在防疫記者會上則表示，這時候改讓他覺得「反而有問題」。





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中央疫情指揮中心表示，即日起機組員未接種疫苗，返台後採「5+9」措施，5天居家檢疫再加上9天加強版自主健康管理；接種1劑者維持「3+11」；完成接種2劑者，則採7天自主健康管理。而至於七月起若機組員沒有接種疫苗，返台後則必須「7+7」進行檢疫。





對此柯文哲直言，科學問題應該科學解決。「當初台灣沒有疫苗時，『3+11』在醫學上絕對是錯的。」柯文哲說，但現在疫苗較為充足的時候，改成7+7反而有問題，並反問「這有沒有會議紀錄，或者科學上有專家背書？」柯文哲強調，回歸科學方式去處理就好。



