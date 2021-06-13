連戰「罹癌、高齡」就能提前打疫苗？黃珊珊：會進行查證

新冠肺炎疫情在台灣持續延燒，從12日開始各縣市才陸續針對75歲以上長者進行疫苗施打。不過前副總統連戰與妻子連方瑀，傳出日前已經提前在北市振興醫院施打疫苗，也讓外界質疑是否有特權施打疫苗的狀況。對此台北市副市長黃珊珊表示，有從媒體得知相關消息，會請衛生局去進行了解。





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根據消息指出，連戰與妻子連方瑀已經在北投振興醫院施打新冠肺炎疫苗。振興醫院方面也證實，連戰雖不在規定的前三類疫苗施打順序中，但考量他年事已高，且最近得知政府即將開放75歲以上長者施打，基於人道立場，日前已提前為連戰夫婦兩人都施打疫苗。





不過連戰要到今年八月底才會符合85歲施打疫苗的標準，妻子連方瑀也僅只有78歲，不僅都未符合新一波疫苗施打的標準，且照振興醫院的說法，在日前僅開放第一至第三類別前線醫護人員施打時，連戰夫婦就已經施打疫苗，明顯不符合中央規範。





不過北市府方面則語帶保留，黃珊珊強調，若醫事機構違反中央規定的對象來施打疫苗，會去查證他施打的時間，「因為我們疫苗開放到現在，每個時間點都有不同的對象。」黃珊珊說，振興醫院的相關說法與狀況，都需要進行查證，具體的事證也會請衛生局去進行了解。



