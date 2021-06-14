舊藥新用被打槍！張上淳：不建議用「Ivermectin」治新冠
國內疫情依舊嚴峻，中央流行疫情指揮中心，今(14)日又捎來壞消息，公布國內新增185例COVID-19本土確診個案，且確診個案中新增15例死亡。
記者劉雅文/台北報導
2021-06-14 14:15:30｜2021-06-14 15:14:25
澳洲蒙納許大學生物醫藥探索研究所、彼得杜赫提機構組合的共同研究團隊發現，抗寄生蟲藥伊維菌素(Ivermectin)，能在48小時內殺死新冠病毒，對此，專家小組召集人張上淳表示，這是少數研究，也看到一些分析指出，還沒有證據指出，Ivermectin可以降低COVID-19病患死亡、插管、加速病毒除或縮短住院天數的效果。
指揮中心專家小組開會討論表示，目前包括WHO等多個治療指引均不建議，常規使用此藥用於預防或治療COVID-19感染，因此張上淳強調，民眾自行使用此藥物可能有出現副作用之風險，呼籲請民眾不要自行購買服用，以免造成不必要的危險。
張上淳表示，整體證據力還是不足的，會議決議還是不建議使用這種藥物來治療新冠肺炎感染。
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