COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

舊藥新用被打槍！張上淳：不建議用「Ivermectin」治新冠

▲陸軍第33化學兵群支援新北市板橋區疫情熱區消毒。（圖／軍聞社提供）
▲陸軍第33化學兵群支援新北市板橋區疫情熱區消毒。（圖／軍聞社提供）

記者劉雅文/台北報導

2021-06-14 14:15:30｜2021-06-14 15:14:25

國內疫情依舊嚴峻，中央流行疫情指揮中心，今(14)日又捎來壞消息，公布國內新增185例COVID-19本土確診個案，且確診個案中新增15例死亡。

我是廣告 請繼續往下閱讀
澳洲蒙納許大學生物醫藥探索研究所、彼得杜赫提機構組合的共同研究團隊發現，抗寄生蟲藥伊維菌素(Ivermectin)，能在48小時內殺死新冠病毒，對此，專家小組召集人張上淳表示，這是少數研究，也看到一些分析指出，還沒有證據指出，Ivermectin可以降低COVID-19病患死亡、插管、加速病毒除或縮短住院天數的效果。

指揮中心專家小組開會討論表示，目前包括WHO等多個治療指引均不建議，常規使用此藥用於預防或治療COVID-19感染，因此張上淳強調，民眾自行使用此藥物可能有出現副作用之風險，呼籲請民眾不要自行購買服用，以免造成不必要的危險。

張上淳表示，整體證據力還是不足的，會議決議還是不建議使用這種藥物來治療新冠肺炎感染。

▲累計至6月14日全台本土病例分佈圖。（圖／NOWnews製作）
▲累計至6月14日全台本土病例分佈圖。（圖／NOWnews製作）
▲累計至6月14日，全台累計確診11823例。（圖／NOWnews製作）
▲累計至6月14日，全台累計確診11823例。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
17.38%82.62%
2021-06-11-2021-06-15

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
86%14%
2021-06-11-2021-06-14
最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

繼續作答
本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

繼續作答
即時
推薦閱讀