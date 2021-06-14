共同敵人是病毒！黃珊珊：故意陷民眾慌亂與恐懼必遭天譴

新冠肺炎疫情在全台灣持續延燒，不過台北市與中央防疫指揮中心，近日來卻因為疫苗配發議題，持續相互槓上。台北市長柯文哲先是直指高雄市提前得知疫苗配發數量，根本就是政治上的內線交易；而防疫指揮官陳時中則表示，疫苗配發相關事項一切公開透明。雙方大打口水戰，而北市副市長黃珊珊也加入戰局，今（14）日上午也在臉書PO文說道，中央與地方共同的地人是疫苗，「任何人有私心或私慾，讓人民活在恐懼與混亂之中，必遭天譴！」





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黃珊珊表示，過去這幾個月來，陳時中部長曾多次打電話給他，表示「台北市重災區，需要甚麼都會全力幫忙。」黃珊珊強調，她相信了，也都以簡訊通知部長我們的需要，因為台北市守住對於中央來說也非常重要。





黃珊珊強調，直到6/11早上與中央視訊會議，全國十幾個縣市政府都在問分配數量，中央也只大概說1-3類加長照機構+75歲以上老人數量的兩成左右，就是不告訴你具體數字。黃珊珊說，疫苗政策是中央權限，他們決定開放何種對象，但卻僅僅配發開放對象約兩成的數量（明知道只有兩成還要開放全部對象？），其他要地方政府自己想辦法分配，所以75歲以上長輩每十個人只有兩個有機會接種，這種開放有甚麼意義？因為地方政府要自己面對民眾質疑。





對於外界質疑北市府沒有提前準備，黃珊珊也解釋，地方政府當然有所有長輩的名單及各年齡層的數量，但是我們不會知道中央到底要實際配發多少劑下來，一直等到6/11下午四點才收到E-mail通知是7萬劑(但是有1.2萬劑為中央專用)，台北市只能施打5.8萬劑左右，扣除1-3類與長照機構的數量，剩餘數量只能供85歲以上的長輩打完就不夠了，這才是簡單的數學問題。





黃珊珊直言，一直都是疫苗數量的問題，中央早就可以清楚地告知地方政府分配的數量，地方政府早早可以做好準備，有甚麼不好？拖到最後一分鐘，到底是有甚麼秘密任務？地方政府到底是敵軍還是友軍？「早上，我又看到陳時中部長的未接來電，接了會如何…….有用嗎？」黃珊珊說，「我們共同的敵人是病毒，不是彼此！任何人有私心或私慾，讓人民活在恐懼與混亂之中，必遭天譴！」



