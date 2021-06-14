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人與人感染機會700萬次！消基會籲：外送員列優先打疫苗

▲消基會呼籲，指揮中心將外送元納入優先施打疫苗名單。（示意圖／foodpanda 提供）
▲消基會呼籲，指揮中心將外送元納入優先施打疫苗名單。（示意圖／foodpanda 提供）

記者劉雅文/台北報導

2021-06-14 11:55:16｜2021-06-14 11:55:22

因應國內疫情，不少人都減少外出次數，三餐、採買都改以外送替代，消費者文教基金會今（14）天表示，勞動部在2020年底統計，台灣美食外送員人數已逼近88000人，以一天40單生意計算，全國一天最少有352萬人次的外送員與消費者互動，人與人間的感染機會粗算也近700萬次。

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因此，消基會強調，外送員施打疫苗順位應提前，呼籲應該還是要納入外送人員和宅配服務人員，畢竟民眾避疫在家，倚賴的吃穿用度，都是外送員挨家挨戶提供服務，且他們與民眾接觸的頻次並不會少於第二類的「維持防疫量能-提送餐等服務之村里長或村里幹事」，或第三類「高接觸風險工作者」，因此，呼籲指揮中心，優先施打對象人員的分類思維，應具體思考真正與民眾接觸頻率多寡或可能傳染COVID-19病毒的現實考量，給予需要的從業人員一份服務安心感。

消基會還指出，世界衛生組織（WTO）曾經研究，根據食品材料、溫度和濕度，研究發現COVID-19病毒會在數小時至數日之間停留在包裝材料，在塑膠或紙可存活 4~5 天。因此，在物流過程，商品包裝上難免有潛在傳播者的口沫沾附COVID-19病毒，消基會建議倉儲、物流業在最後打包的程序上，可以噴灑酒精做最後一道滅菌消毒工作，保障外送員和消費者的安全；消基會也呼籲消費者將商品帶進家門之前，先噴灑酒精於商品外包裝，這樣的雙重消毒工作，比較能確保家人安全。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
17.41%82.59%
2021-06-11-2021-06-15

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
85.44%14.56%
2021-06-11-2021-06-14
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本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

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