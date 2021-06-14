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扶原中醫診所總院長郭大維解釋：「太常吃冰會影響我們的血液循環與腸胃功能，造成體內熱氣更難排出。所以說，為什麼有些人覺得吃冰之後越來越熱，好像解不掉身體裡面的熱，那就是因為吃太多冰冷的食物反而讓你更『上火』。」
想聰明預防中暑，其實很簡單，仍是多多注意日常飲食，尤其想要降低身體燥熱感，郭大維醫師提醒，記得「少吃」易燥熱、上火的食物：
- 忌吃辛、辣、油、炸、烤
- 燥熱食材：羊肉、蝦子、四物湯、辣椒、薑、麻油、胡椒
- 燥熱水果：荔枝、龍眼、芒果、釋迦、榴槤
- 蛋糕、麵包、零食，多吃易口渴也會上火
- 冰品、冰飲料是大地雷
多喝溫水反可以消暑！
如果真的想要消暑，中醫師建議吃這些較涼的食物，但如果是體質偏寒的人不宜吃多。
- 解暑湯品、飲品：綠豆湯、烏梅湯、仙草、青草茶、愛玉、椰子水、檸檬汁，記得不要加冰塊
- 涼補水果：水梨、蓮霧、西瓜、楊桃、香瓜、奇異果
- 多喝「溫」開水
文／王芊淩 圖／何宜庭
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 吃剉冰、喝涼飲越喝越上火！中醫師評點少吃這5大類燥熱食物
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