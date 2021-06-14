賈永婕捐了HFNC才說有買？政府被批太慢 律師4字揭關鍵
藝人賈永婕日前發起集資活動，截至目前為止已捐贈342台「救命神器」高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC）給各大醫院，引發外界熱議。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中13日也宣布，目前已購買500台HFNC，其中200台會在今天交貨，將盡快協助分配到有需求的醫院，但此舉卻被網友砲轟動作太慢。對此，律師林智群也在臉書上以「4關鍵字」解釋政府速度較慢原因。
編輯中心/綜合報導
2021-06-14 16:44:44｜2021-06-14 16:46:52
林智群於臉書上發文，表示差別在於關鍵字「政府採購」，指出HFNC一台要價新台幣27萬元，10萬元以上的東西就是要公開招標，政府採購程序一定比較慢的，「如果政府花錢像民間一樣，隨時變更預算用途並且指定廠商，或不依照政府採購法，早就被罵爆了好不好！」
林智群解釋，若依照傳染病防治法第51條，仍可辦理緊急採購，文件半年內補齊完成檢驗，「但如果那個東西有三家廠商，公務員買了A廠商的貨，你就等著被B、C廠商檢舉吧！你就等著被質疑為什麼要買這家？有沒有買貴？哪個公務員敢這樣做？」
林智群提及，「一堆人酸政府不是超前部署嗎？怎麼連這種醫療器材都短缺？」他以日本為例，日本準備應付大地震幾十年了，碰到時還是需外界援助，因有些物品的需求量，是碰到大災害時才會產生巨大需求量，「之前不可能每年都準備好的，不然也是浪費，（你不可能為了應付核災每年買一堆食品放在地下室）」。他也透露，像SARS期間政府買了很多負壓救護車，但疫情過後，大部分都報廢處理。（編輯：陳雅雲）
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