COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

賈永婕捐了HFNC才說有買？政府被批太慢　律師4字揭關鍵

▲賈永婕募捐高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC）送給醫院，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中13日也宣布已購買500台HFNC，引發外界質疑動作太慢。對此，律師林智群也解釋政府之所以較慢關鍵。（圖／翻攝賈永婕的跑跳人生臉書）
▲賈永婕募捐高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC）送給醫院，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中13日也宣布已購買500台HFNC，引發外界質疑動作太慢。對此，律師林智群也解釋政府之所以較慢關鍵。（圖／翻攝賈永婕的跑跳人生臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-06-14 16:44:44｜2021-06-14 16:46:52

藝人賈永婕日前發起集資活動，截至目前為止已捐贈342台「救命神器」高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC）給各大醫院，引發外界熱議。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中13日也宣布，目前已購買500台HFNC，其中200台會在今天交貨，將盡快協助分配到有需求的醫院，但此舉卻被網友砲轟動作太慢。對此，律師林智群也在臉書上以「4關鍵字」解釋政府速度較慢原因。

我是廣告 請繼續往下閱讀
林智群於臉書上發文，表示差別在於關鍵字「政府採購」，指出HFNC一台要價新台幣27萬元，10萬元以上的東西就是要公開招標，政府採購程序一定比較慢的，「如果政府花錢像民間一樣，隨時變更預算用途並且指定廠商，或不依照政府採購法，早就被罵爆了好不好！」

▲賈永婕募捐「救命神器」高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC）送給醫院。（圖／翻攝賈永婕的跑跳人生臉書）
▲賈永婕募捐「救命神器」高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC）送給醫院。（圖／翻攝賈永婕的跑跳人生臉書）
林智群解釋，若依照傳染病防治法第51條，仍可辦理緊急採購，文件半年內補齊完成檢驗，「但如果那個東西有三家廠商，公務員買了A廠商的貨，你就等著被B、C廠商檢舉吧！你就等著被質疑為什麼要買這家？有沒有買貴？哪個公務員敢這樣做？」

林智群提及，「一堆人酸政府不是超前部署嗎？怎麼連這種醫療器材都短缺？」他以日本為例，日本準備應付大地震幾十年了，碰到時還是需外界援助，因有些物品的需求量，是碰到大災害時才會產生巨大需求量，「之前不可能每年都準備好的，不然也是浪費，（你不可能為了應付核災每年買一堆食品放在地下室）」。他也透露，像SARS期間政府買了很多負壓救護車，但疫情過後，大部分都報廢處理。（編輯：陳雅雲）

▲累計至6月14日全台本土病例分佈圖。（圖／NOWnews製作）
▲累計至6月14日全台本土病例分佈圖。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
17.08%82.92%
2021-06-11-2021-06-15

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
86.17%13.83%
2021-06-11-2021-06-14
本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

繼續作答
最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

繼續作答
即時
推薦閱讀