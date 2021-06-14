網路預約打疫苗長者罵翻？柯文哲：會逐步做精進

針對中央配發的新冠肺炎，明天即將針對年長者進行施打。台北市方面也從昨（13）日上午8時起開放網路預約施打疫苗。不過有許多年長者不會使用網路預約，就連詢問里長也一問三不知，也讓年長者憂心是否打不到疫苗。就連部分負責施打疫苗的地方診所也抱怨，網路預約系統混亂，並沒有降低行政流程。對此台北市長柯文哲今日下午在防疫記者會上回應「其他縣市有的台北都有」，至於系統問題也會持續精進。





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針對明日即將對年長者開打的開打的疫苗，柯文哲表示，網路預約系統至今已經有30890人預約，不過仍有17550位符合施打資格的長者尚未預約。雖然針對未預約的長者，北市在預約結束後，也會寄發通知單，指示長輩前往北市府劃定的接種點施打疫苗，不過柯文哲也呼籲「如果可以的話，盡量透過網路預約的方式預約施打疫苗」，這樣才能有效降低行政流程與相關人員的作業程序。





不過有很多民意代表質疑，不僅有許多長者不知道如何使用網路預約；此外登入系統進行預約時，系統僅提供「早上、中午、下午」供選擇，並沒有確定時間，也讓許多長者無所適從。柯文哲表示，系統問題一定會隨著時間進行精進，而針對預約時間的部分，柯文哲也強調，預約者今天晚上6時起，就會收到簡訊或是電話，告知預約者時間以及地點。



