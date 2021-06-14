成疫情受災戶怎麼辦？《財富老司機》提三面向為你尋解套

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彭懷恩強調，失業難免會有不好的情緒，可能會怪老闆、怪環境，各種東怪西怪，雖然是人情之常，但其實對於現況的改變是無濟於事，就算怪了，也無法實質改善現有的狀態，基本上怪了也沒用，所以雖然很難，但一定要排除情緒，「一定要冷靜」。
回過頭來，彭懷恩指出，理性分析是必要的，要去思考，這個失業到底是因為結構性還是個人條件所造成的？比如是大環境下，紙媒的發展日漸萎縮，這個就跟疫情無關；另一部分，就是失業是否是涉及到個人條件、能力受限？自己要去做個分析，主持人黃群仁補充，這段期間失業的人，可以先看看自己身處的產業屬於什麼走向，如果現階段失業，但所屬產業業績卻蒸蒸日上，那你就必須思考是否跟自己能力有關，不要把所有事情都怪罪給疫情，當然這是對外人開口的一個好藉口，但藉口是無法讓失業獲得改善的。
第二個部分為「現金流」，彭懷恩說「現金為王」，沒有現金就像人沒有血液一樣會立即死亡，因此失業沒有現金真的很殘酷，現在就應該立刻檢查自己的資產負債表，並量入為出，除了儲蓄之外，也可以好好檢視自己的儲蓄型保單，真的現金不夠的時候，可以先向銀行質借，或是紓困方案，問問看能不能先借個大約半年的薪水，應該可以先度過這波疫情帶來的經濟衝擊。
不過，透過多年的觀察，彭懷恩也指出，他所認知的白領階級有個問題是，容易有「虛驕」的身段，這樣的狀態相當不利於找工作，他自己也發現，女性在失業這方面，通常都比較願意講。黃群仁則稱這可能是跟社會框架下給的責任與看法相關。
所以，在如何因應失業與解決作為上，彭懷恩就建議《人脈變現》這本書所提到的概念，他說，失業在面臨心理壓力跟經濟衝擊後，應該就要拉下面子，開始去尋找方法來找工作，而經驗告訴他，在周遭親密好友、家人「強連結」的推薦下，工作並不一定好找，反而是平常比較少聯繫的朋友、同學的「弱連結」能提供更有助益的協助。
黃群仁也說，失業該怎麼辦，首先是自己的心理建設，要先把自己的問題搞清楚，若你不承認自己的問題，就算有再好再強的人脈也幫不上你，別人也不會知道，你有需要被幫助的需求，若你提出來，大家打的就會是團體戰，而不是打一個個人的能力戰，同時這也才是人脈變現的精髓。
節目尾聲，彭懷恩表示，如果是因為結構性失業、受大環境影響，可能就會面臨需要轉換跑道的問題，因此下期節目將再針對相關議題，為所有聽眾做更詳細的解答與分析。