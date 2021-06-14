COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

成疫情受災戶怎麼辦？《財富老司機》提三面向為你尋解套

▲因應疫情爆發面臨失業危機，《財富老司機》三面向頗析如何因應。（圖／NOWnews）
▲因應疫情爆發面臨失業危機，《財富老司機》三面向頗析如何因應。（圖／NOWnews）

財經中心／台北報導

2021-06-14 21:00:00

因應本土疫情爆發，全國啟動三級防疫警戒，《NOWnews今日新聞》新開闢的Podcast節目《財富老司機》也採取雲端開講，持續為聽眾帶來最新的理財觀念。本期節目，將把焦點放在這波疫情影響，讓許多上班族被迫停業或失業，沒了收入來源該如何是好作為主軸進行討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
因為疫情爆發，失業了該怎麼辦？主持人彭懷恩將這個問題，分為三個小子題，分別是「心理建設」、「現金流」、「因應作法」。彭懷恩說，最重要的就是第一個心理建設的部分，他提到，過去有本很暢銷的書《被討厭的勇氣》，當中提到的概念是「不是環境如何影響我們」，而是「我們對環境的看法如何影響我們」，所以悲觀與樂觀的看法，會在處理事情上有不同的呈現面向。

彭懷恩強調，失業難免會有不好的情緒，可能會怪老闆、怪環境，各種東怪西怪，雖然是人情之常，但其實對於現況的改變是無濟於事，就算怪了，也無法實質改善現有的狀態，基本上怪了也沒用，所以雖然很難，但一定要排除情緒，「一定要冷靜」。

回過頭來，彭懷恩指出，理性分析是必要的，要去思考，這個失業到底是因為結構性還是個人條件所造成的？比如是大環境下，紙媒的發展日漸萎縮，這個就跟疫情無關；另一部分，就是失業是否是涉及到個人條件、能力受限？自己要去做個分析，主持人黃群仁補充，這段期間失業的人，可以先看看自己身處的產業屬於什麼走向，如果現階段失業，但所屬產業業績卻蒸蒸日上，那你就必須思考是否跟自己能力有關，不要把所有事情都怪罪給疫情，當然這是對外人開口的一個好藉口，但藉口是無法讓失業獲得改善的。

第二個部分為「現金流」，彭懷恩說「現金為王」，沒有現金就像人沒有血液一樣會立即死亡，因此失業沒有現金真的很殘酷，現在就應該立刻檢查自己的資產負債表，並量入為出，除了儲蓄之外，也可以好好檢視自己的儲蓄型保單，真的現金不夠的時候，可以先向銀行質借，或是紓困方案，問問看能不能先借個大約半年的薪水，應該可以先度過這波疫情帶來的經濟衝擊。

不過，透過多年的觀察，彭懷恩也指出，他所認知的白領階級有個問題是，容易有「虛驕」的身段，這樣的狀態相當不利於找工作，他自己也發現，女性在失業這方面，通常都比較願意講。黃群仁則稱這可能是跟社會框架下給的責任與看法相關。

所以，在如何因應失業與解決作為上，彭懷恩就建議《人脈變現》這本書所提到的概念，他說，失業在面臨心理壓力跟經濟衝擊後，應該就要拉下面子，開始去尋找方法來找工作，而經驗告訴他，在周遭親密好友、家人「強連結」的推薦下，工作並不一定好找，反而是平常比較少聯繫的朋友、同學的「弱連結」能提供更有助益的協助。

黃群仁也說，失業該怎麼辦，首先是自己的心理建設，要先把自己的問題搞清楚，若你不承認自己的問題，就算有再好再強的人脈也幫不上你，別人也不會知道，你有需要被幫助的需求，若你提出來，大家打的就會是團體戰，而不是打一個個人的能力戰，同時這也才是人脈變現的精髓。

節目尾聲，彭懷恩表示，如果是因為結構性失業、受大環境影響，可能就會面臨需要轉換跑道的問題，因此下期節目將再針對相關議題，為所有聽眾做更詳細的解答與分析。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
86.22%13.78%
2021-06-11-2021-06-15

目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
22.53%77.47%
2021-06-11-2021-06-15
最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

繼續作答
本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

繼續作答
即時
推薦閱讀