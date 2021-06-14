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美西乾旱加劇！加州恐缺水限電　野火季節提早1個月到來

▲2020年嚴重的森林大火讓整個加州被煙霧和灰燼壟罩，天空變成觸目驚心的橘紅色。（圖／美聯社／達志影像）
▲2020年嚴重的森林大火讓整個加州被煙霧和灰燼壟罩，天空變成觸目驚心的橘紅色。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-06-14 18:21:11

美國加州去年飽受森林野火肆虐之苦，超過400萬英畝的土地遭遇祝融之災，今年因為乾旱讓野火季提早到來。高溫、缺水雙方夾擊下，美國西南部正面臨數十年來最大的考驗。加州電力公司「太平洋瓦電公司」（PG&E）高管上週三（9）表示，公司正在為野火做準備，包括調度直升機演練「公共安全斷電」行動。

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美國官方數據顯示，美國西部88%的土地處於乾旱，範圍包括加州、俄勒岡州、猶他州和內華達州，預計超過1.43億人將受影響。內華達州與亞利桑那州交界的「全美第一大水庫」庫米德湖（Lake Mead），受到乾旱影響，水位降至1930年代蓄水以來新低，蓄水量僅36%。供應加州2700萬居民用水的歐羅維里湖（Lake Oroville）水位也較2019年下降50公尺，加州水源上游、內華達山脈的降雪量也只有平均值的6成，融雪在逕流就因為高溫而蒸發，無法流入水庫。

▲庫米德湖（Lake
▲「全美第一大水庫」庫米德湖水位來到1930年代以來新低點。（圖／美聯社／達志影像）
加州州長紐森（Gavin Newsom）表示該州58個郡有41個郡、超過三分之一的土地處於乾旱狀態，批准數億美元的資金用於預防、撲滅火災。加州消防局統計，至上週結束，全加州已經有超過1.7萬的土地被火燒毀。

太平洋瓦電公司（PG&E）氣象與火災科學主管斯特倫菲爾（Scott Strenfel）表示，今年嚴重的乾旱比預期的要早1至2個月到來，導致6月的加州的植被比以往更乾燥。風險部門高管辛格（Sumeet Singh）表示，上週尤巴郡（Yuba County）發生的森林野火破使附近居民撤退到比爾空軍基地（Beale Air Force Base）。

辛格還提到，若今年季風一如既往的強勁，加州今年需要限電的時間恐怕比去年更長。野火季節往年通常在7月開始，在秋季時達到高峰。目前公司正持續修剪電線、電線竿周圍的樹木，同時進行設備安全檢查預防走火。

2019年的大規模森林野火導致太平洋瓦電承受巨大損失，迫使公司申請破產，今年太平洋瓦電才剛向地方政府支付4300萬美元的賠償金，並且簽署「加強監督與執法」協議，如果達到協議規範的目標，加州政府就可能出手接管太平洋瓦電公司。今年太平洋瓦電公司已投入49億美元在公安斷電網上，並在5月下旬進行全面停電演習，希望能為即將到來的野火季做足準備。

聖地牙哥國家氣象局（The National Weather Service）本週一（14）上午發布超高溫警告。加州到猶他州平均溫度比正常水平高出9至12度，異常乾旱的地區佔西部的26%、美國國土的10分之1。氣象局預測，西南部的乾旱情況在6月將會持續擴大。

▲美國正經歷數十年來最嚴重的乾旱之一，熱浪加上高溫導致加州野火季節提前1至2個月開始。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國正經歷數十年來最嚴重的乾旱之一，熱浪加上高溫導致加州野火季節提前1至2個月開始。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
 

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