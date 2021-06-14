美西乾旱加劇！加州恐缺水限電　野火季節提早1個月到來

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加州州長紐森（Gavin Newsom）表示該州58個郡有41個郡、超過三分之一的土地處於乾旱狀態，批准數億美元的資金用於預防、撲滅火災。加州消防局統計，至上週結束，全加州已經有超過1.7萬的土地被火燒毀。
太平洋瓦電公司（PG&E）氣象與火災科學主管斯特倫菲爾（Scott Strenfel）表示，今年嚴重的乾旱比預期的要早1至2個月到來，導致6月的加州的植被比以往更乾燥。風險部門高管辛格（Sumeet Singh）表示，上週尤巴郡（Yuba County）發生的森林野火破使附近居民撤退到比爾空軍基地（Beale Air Force Base）。
辛格還提到，若今年季風一如既往的強勁，加州今年需要限電的時間恐怕比去年更長。野火季節往年通常在7月開始，在秋季時達到高峰。目前公司正持續修剪電線、電線竿周圍的樹木，同時進行設備安全檢查預防走火。
2019年的大規模森林野火導致太平洋瓦電承受巨大損失，迫使公司申請破產，今年太平洋瓦電才剛向地方政府支付4300萬美元的賠償金，並且簽署「加強監督與執法」協議，如果達到協議規範的目標，加州政府就可能出手接管太平洋瓦電公司。今年太平洋瓦電公司已投入49億美元在公安斷電網上，並在5月下旬進行全面停電演習，希望能為即將到來的野火季做足準備。
聖地牙哥國家氣象局（The National Weather Service）本週一（14）上午發布超高溫警告。加州到猶他州平均溫度比正常水平高出9至12度，異常乾旱的地區佔西部的26%、美國國土的10分之1。氣象局預測，西南部的乾旱情況在6月將會持續擴大。