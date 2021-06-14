宜蘭水果攤商不戴好口罩　縣府：必要可命停業

（中央社記者王朝鈺宜蘭14日電）宜蘭市康樂路與昇平街口一間水果攤商屢遭民眾檢舉員工口罩沒戴好，警方上週取締4件。縣府表示，必要時得依法命攤商停業，縣府也會請相關單位前往瞭解，希望攤商能遵守規定。
網友在臉書（Facebook）社團「宜蘭爆料公社」發文指出，據附近店家表示，這間水果攤是每天自板橋到宜蘭擺攤，警方每天去開單，但員工仍然我行我素，不戴好口罩還大聲叫賣，造成周邊攤販和店家很大的困擾，畢竟大家都不希望市場因為這樣的防疫破口，導致最後空無一人的慘況。
警方表示，這間水果攤商的員工多次未將口罩戴好且屢遭民眾檢舉，宜蘭分局上週共取締吳姓等員工未依規定配戴口罩4件，另發現攤商利用道路違規設攤，警方也一併依法告發3件。
警方指出，宜蘭分局將針對未戴口罩的民眾持續加強稽查取締，一經發現不再勸導並函送衛生局裁罰，依「傳染病防治法」，可處新台幣3000至1萬5000元，至於攤商違規設攤部分，警方則依「道路交通管理處罰條例」，開罰1200至2400元。
宜蘭縣府秘書長林茂盛下午在線上記者會表示，依「傳染病防治法」規定，屆期仍未完成改善情節重大者，必要時，得命停工或停業，既然法令有規定，縣府也會請衛生局、警局和公所前往瞭解，希望攤商能遵守規定，愛惜自己和他人。（編輯：方沛清）1100614