有慢性病的老人不適合打AZ疫苗？醫：打了反而能預防重症

國內新冠疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心昨（14）日公布新增185例COVID-19確定病例，均為本土個案，另確診個案中新增15例死亡，各界都相當關心疫苗進度，迫切希望能趕快接種。然而，也有不少人擔憂「有慢性疾病的老人家打AZ疫苗會造成血栓」，對此，精神科醫師沈政男在臉書直指「如果你想讓老人家打AZ疫苗，那麼有慢性病、有在吃抗凝血劑，也沒關係，因為是不一樣的血栓，反而打了疫苗以後可以有效預防重症。」





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沈政男發文指出，昨天是端午節，但沒什麼過節氣氛，因為大家還是相當關心疫情，也有很多人擔心家中長者打不到疫苗。「沒事的！我以一年多關注疫情與持續撰寫相關評論的經驗告訴大家，疫情正在往好的方向走，尤其雙北更是如此，大家不用太擔心。陳時中昨天也這樣講，但我是民間人士，身分與可信度並不一樣。」





沈政男透露，昨天有媒體或請他說明「老人家打AZ疫苗的血栓風險」，他直言「簡單講，如果你想讓老人家打AZ疫苗，那麼有慢性病、有在吃抗凝血劑，也沒關係，因為是不一樣的血栓，反而打了疫苗以後可以有效預防重症。」同時表示「如果這次沒排到疫苗，也不必太生氣或擔心，因為，過一陣子，當莫德納來了，那些搶著在這幾天打AZ疫苗的人，可能就會後悔！」





▲不少人擔憂「有慢性疾病的老人家打AZ疫苗會造成血栓」，對此，沈政男醫師在臉書直指「如果你想讓老人家打AZ疫苗，那麼有慢性病、有在吃抗凝血劑，也沒關係，因為是不一樣的血栓，反而打了疫苗以後可以有效預防重症。」（圖／翻攝自沈政男臉書）

▲累計至6月14日，全台累計確診11823例。（圖／NOWnews製作）

沈政男接著提到，專家諮詢小組召集人張上淳說，「英國最近感染delta變種（印度最先出現），而死亡人數當中，有三分之一打過兩劑疫苗？請問英國人大都打哪一種疫苗？莫德納在這方面，就是比AZ疫苗好一些！」他並呼籲大家「放輕鬆一點，打疫苗沒有那麼急！」





此外，沈政男也分析，目前疫情的大勢是，中南部已經陸續出現零確診了，整體新增案例也逐漸減少了，可見疫情正在緩解當中，大家要對台灣防疫有信心。明年端午節就會知道，今年端午節正是台灣反攻這一波疫情的D-Day！我們就要一步又一步收復被病毒攻陷的失土，重回平靜生活。從中南部的疫情發展可知，「病毒不可能清零」這句話講得太輕率，至少在某些地區，已經壓制了病毒，而且版圖正在逐漸擴大。而台北市昨天新增又繼續降到了42例，可見防疫已經有成，絕對會得到多數市民肯定。（編輯：許苡晴）



