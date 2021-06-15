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這項參與雙盲、對照、隨機研究是40名已插管新冠重症的成年人，研究分成兩組，有一半的人接受含有臍帶血幹細胞的靜脈注射，另一半則沒有，試驗結果發現，注射後七天危急生命的病發症、急性過敏反應，接受臍帶血幹細胞的病人其存活率提高2.5倍，對於患有糖尿病、高血壓或腎臟疾病的慢性患者更是提升至4.5倍。
呼吸困難原因之一過度發炎反應有關
印度尼西亞大學中央醫院醫學教授Ismail Hadisoebroto Dilogo表示，已知研究新冠患者出現急性呼吸困難的主要原因之一與免疫力過度活化反應有關，雖然確切引起細胞發炎的原因未明，研究表明，透過臍帶幹細胞的存在能調節免疫系統進入抗炎免疫狀態，從而提高患者的生存機率。
新冠重症患者帶來生命一線曙光
先前的臨床試驗表明，使用臍帶幹細胞治療新冠肺炎患者可能有助於他們存活並更快康復，這項印度尼西亞的研究是第一個治療插管、危重症新冠肺炎患者的研究。他說，雖然此項研究集中在少數患者身上，但他認為這種實驗性治療有可能為重症中對常規支持治療反應無效的新冠患者提供有效的輔助治療，給新冠患者帶來一線曙光。
參考資料：
Umbilical cord mesenchymal stromal cells as critical COVID-19 adjuvant therapy: A randomized controlled trial
Treating critically ill COVID-19 patients with non-altered umbilical cord stem cells increases survival
資料來源：健康醫療網 臍帶幹細胞療法新發現 新冠重症存活機會翻倍！
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