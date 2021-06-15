端午匝道政策害交流道塞爆！王國材出面道歉

新冠肺炎疫情嚴峻全台三級警戒，端午連假政府為避免民眾返鄉，採國道匝道嚴格管制，卻造成國道空盪，匝道回堵大塞車，導致輿論炸鍋。交通部長王國材今（15）日對此致歉，但認為匝道管制能夠防止疫情擴散。
記者呂炯昌／台北報導
2021-06-15 09:52:38｜2021-06-15 09:57:45
立法院第10屆第3會期第1次臨時會第1次聯席會議，今日審查行政院函請審議「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案」。王國材會前被問到端午連假國道匝道嚴管引發民怨，他表示，這次以防疫為優先造成某些人不方便，但是達到中長途減量65%的目標，感謝國人配合，若造成不便向國人表達歉意。
至於是否因為太多民眾抱怨，而在第二天將匝道儀控調整為連假模式?王國材表示，一開始嚴格管制，但是後來民生物流業者覺得它們塞太久，所以調整16個匝道口，第二天民眾也沒有要返鄉，因此調回連假模式，這些都是匝道儀控的標準作業模式。
最後，王國材再度為嚴格匝道儀控造成國人不便致歉，但是仍強調達到國道中長途車流量減量65%的預計目標。
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