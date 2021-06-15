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可以不化妝，不能不防曬許多人因為不出門，省卻早上化妝、打扮自己的時間，然而許多人使用的防曬是底妝產品，若停止上底妝，必須於保養程序最後加入防曬步驟。盧靜怡醫師提醒夏季紫外線最強，就算一直待在家中，能量較強的UVA(長波紫外線)一樣能穿透窗戶深入肌膚，除了刺激肌膚產生黑色素，還會破壞肌膚膠原蛋白與彈性蛋白，形成斑點、黯沉、鬆弛、皺紋、下垂等光老化問題。
24HR空調房，肌膚大乾荒炎夏避暑冷氣往往整天整宿吹，空調會抽掉家裡的水氣，長期讓皮膚處於乾燥的環境，汗水、皮膚水分減少也會造成皮膚代謝功能異常、皮膚屏障受損，造成皮膚出現起屑搔癢、紅斑、紅疹、毛細血管擴張、緊繃等敏感問題。
身體從內、外都需做足保濕功課，盧靜怡醫師建議除了成年人一天至少補充2000c.c.的水外，正確使用保養產品，補水與鎖水保濕須並進。面膜、精華或乳液產品挑選單純低敏、經由皮膚科測試成分，添加如神經醯胺、多元胜肽和植粹固醇等成分等，幫助修護肌膚天然屏障、舒敏退紅。
缺乏運動，肌膚老態提早報到不外出讓活動量大幅降低，長久坐在電腦前又沒有固定運動習慣會使血液循環與代謝功能變慢。隨著肌膚的角質代謝下降，容易形成毛孔堵塞、粉刺、痘痘；循環能力不佳則使臉部肌膚看起來蠟黃黯沉、浮腫老態。盧靜怡醫師推薦為自己安排居家健身的計畫，並多吃蔬果、補充如維生素C、硫辛酸、Q10、白藜蘆醇等來清除體內自由基；臉部則可選擇低濃度酸類代謝老廢角質，並使用添加如藍銅胜肽、海藻粹取、植物性角鯊烯等科學實證生長因子的保養品，延緩肌膚老化、改善膚色。
根據《經濟學人》報導，歐美因為實施長期居家工作、視訊社交，人們如今透過鏡頭盯著自己臉上的皺紋、鬆弛、比例不對稱，尋求醫美、整形外科的人數增加1~3成。盧靜怡醫師表示：使用保養品、運動、均衡飲食乃日常保養之道，而面對皮膚問題的治療、美容醫學與整形手術皆屬於醫療行為，民眾仍應求助合格有經驗的專科醫師與醫療機構，親診方能達到有效的治療。
資料來源：健康醫療網 防疫居家保養漏洞？ 皮膚科醫師分享保養重點
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