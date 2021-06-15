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同時具專業藥師資格的台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師周宗翰表示確實普拿疼是打完疫苗後的緩解首選，乙醯胺酚成份的普拿疼是很安全連孕婦都可以使用的鎮熱止痛藥物，直接從腦部阻斷疼痛傳導，口服後迅速吸收、很快達到止痛退燒作用，藥效持久、很容易代謝排除而無殘留。而且它對身體其他的生化作用影響小，副作用也少，可以解除接種疫苗後的副作用又不嚴重影響疫苗抗體產生。但是有些人為了減輕疫苗注射後的不適，「超前部署」打針前就先吃退燒藥，打針後繼續按時服用、吃好吃滿。但是周宗翰醫師不建議提前吃止痛藥，因為研究顯示打疫苗前先吃退燒藥很可能會減少抗體形成，這與中醫的理論是吻合的。
適度發燒是正邪抗爭的表現，民眾無需驚慌
在中醫觀點裡打疫苗產生適度的發燒是好事情，有助提升免疫系統的效能。而大量解熱鎮痛錠反而會降低身體正邪抗爭的能力。疫苗在中醫來看屬於人工的外感風邪，人之所以會發燒，主要是因為身上的陽氣與外來的邪氣互相抗爭產生熱所致，打完疫苗有些人會畏寒、有些人不會畏寒，但是有個共通點就是發燒，疲倦，這是產生免疫必經的過程，這時建議多發汗、多喝熱水、吃熱稀飯維持體力，但是不要使用冰枕、散熱貼片等物理退燒作法，以免讓患者的能量消耗更快，
普拿疼不可短時間吃太多，服用前需要醫師指示用藥
如果真的很不舒服可以適當的吃普拿疼緩解症狀，但是普拿疼可千萬不可以無限度的服用，本身肝功能不佳、肝指數偏高或是有酗酒習慣的的慢性病患者，如果是因為發燒不適，短時間內一口氣吃太多時，肝臟無法將有毒的中間產物代謝，會造成肝臟損傷。成人每日最高劑量為4公克（若以市售500毫克的乙醯胺酚為例，約8顆）。成人短時間服用乙醯胺酚超過7.5公克（15顆左右），或小孩體重每公斤服用超過140毫克時，則有中毒危險，而某些類型病患無法耐受乙醯胺酚的蠶豆症病友以及肝腎功能不全的病人，需要使用乙醯胺酚止痛藥前務必先由醫師診斷，藥師諮詢後服用。
打疫苗後不適症狀，中醫中藥緩解效果一級棒
如果不適合吃普拿疼但是打完疫苗又一直發燒，全身無力要怎麼解決呢?其實中醫就可以幫得上忙，周宗翰醫師建議在專業中醫師的診斷下使用傷寒論的方劑，包含麻杏石甘湯、桂枝湯、葛根湯湯等可以改善反覆低燒的情形，通常打完疫苗後民眾會燒了又退，退了又燒，中醫可以有效的避免這樣的情況產生，所以很多中醫師在打完疫苗後自行診斷服用中藥都可以快速的緩解症狀，打完疫苗後明天繼續上診都不用請防疫假。
因為每個人體質不同，所以打疫苗後產生的症狀也不見得相同，接種後的28天內都是觀察期，像周宗翰醫師打完疫苗後腸胃不適的症狀非常明顯，整整一天吃不下，腹部脹到不行，這時也服用藿香正氣散與芍藥甘草湯緩解，也有患者頭脹痛到嚴重吃普拿疼緩解效果不佳，最後服用中藥柴葛解肌湯緩解，以目前的醫院資源嚴重緊繃的狀態下，除非是嚴重的不良反應包含
1.嚴重持續性頭痛、視力改變或癲癇。
2.嚴重且持續腹痛超過24小時以上。
3.嚴重胸痛或呼吸困難。
4.下肢腫脹或疼痛。
5. 非注射部位出現不尋常出血點皮膚出現自發性出血點、瘀青、紫斑等。
需要前往醫院做更進一步的檢查
如果是打疫苗產生的輕微不適症狀，建議不要往大醫院跑，也不建議自行服用中藥緩解，走去你家旁邊的中醫診所就可以幫助您緩解症狀。
（文章授權提供／周宗翰中醫師提供）
資料來源：健康醫療網 打完新冠疫苗發燒頭痛全身無力 緩解疫苗副作用中醫can help
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