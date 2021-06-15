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泡麵去哪買會最便宜？內行激推「黃金聖地」：逛了回不去

▲泡麵因為其便利且便宜的特性，因此成為不少人的宵夜或正餐的首選。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲泡麵因為其便利且便宜的特性，因此成為不少人的宵夜或正餐的首選。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-15 10:37:28

泡麵因為其便利且便宜的特性，因此成為不少人的宵夜或正餐的首選，不過，近年來，因應原物料上漲，泡麵也陸續漲價，有些一碗就要價70至80元。對此，就有網友分享自己去逛了一間商店後，發現裡頭的泡麵便宜又好吃，引發熱烈迴響。

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原PO在「爆廢公社」貼文指出「大家知道東南有食品超市嗎.....我老公帶我去逛的，一進去就是琳瑯滿目的零食跟泡麵，比較讓我驚訝的是，裡面的泡麵很多都是7元、9元一包，而且吃起來味道真的完全不輸台灣牌的....默默地就拿了20幾包，才不到200元，還可以帶一點小零嘴，真的很超值耶！」

▲網友分享東南亞超市裡面有許多異國泡麵，一包只要9元，非常便宜。（圖/爆廢公社）
▲網友分享東南亞超市裡面有許多異國泡麵，一包只要9元，非常便宜。（圖/爆廢公社）
貼文一出，網友紛紛回應「不要分享啦！東南亞超市我的最愛QQ不想要排隊，雖然現在也不會排」、「那時候補貨我就直接衝東南亞超市了，誰跟你去賣場哈哈」、「真的有夠便宜，泡麵買過一次就回不去，看到台牌的一碗都30起跳就慘輸」、「逛過一次就回不去了，9元泡麵一整排真的超爽」、「超愛東南亞超市的...9元泡麵真的屌打很多台牌」、「7元菲律賓泡麵啦！超讚」。

另外，也有網友表示「有些東南亞超市裡面也有賣台牌的，有時候還有特價，比賣場還便宜」、「有的裡面有賣台牌泡麵，撿好康都去那邊，只是台灣人不太逛這種店，所以很少人知道」、「一開始以為開給移工買的，後來自己去之後也愛上，泡麵真的超便宜」。（編輯：張嘉哲）

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