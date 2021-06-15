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全家宅一起　這幾招感情不減反增溫！

全家宅一起　這幾招感情不減反增溫！
全家宅一起　這幾招感情不減反增溫！

健康醫療網

2021-06-15 12:01:01

【健康醫療網／記者賴欣平報導】防疫期間天天待在家，民眾面對多了限制的生活，焦燥的心情在所難免，一點點瑣碎的日常小事，都可能成為家庭失和的導火線。

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為小事反應過激?　第一步先緩解自身情緒

新冠肺炎疫情持續發燒，全國三級警戒延長，不只企業推行「遠距辦公」，教育部也宣布全國各級學校 、公私立幼兒園停止到校上課。

國外不少數據顯示，許多疫情嚴峻並推行封城政策的國家，民眾因缺少人與人之間面會的社交機會，再加上一時之間失去紓解壓力的休閒活動，種種因素使得全球的家暴案件都有增加的趨勢，就連去年疫情相對較緩和的台灣，都有家暴案較前年增加36.5%的現象，因此，如何避免家人因長時間共處一室而產生摩擦，也是防疫新生活重要的一環。

減少衝突，從緩解自身情緒做起！諮商心理師公會全聯會理事葉北辰諮商心理師表示，利用一些簡單的身體活動，包括腹式呼吸、拉筋伸展、站直將手打開或往上等等，可以使心跳、血壓，此類生理感官知覺產生變動，這種變動能讓心理有重置、更新的感受，進而穩定情緒。

安排家人共同活動　建立正向關係

因防疫減少外出，與家人的相處時間大幅增加，要如何利用疫情期讓家人關係危機變轉機、避免摩擦與爭執，進而製造讓家人感情升溫的機會？葉北辰諮商心理師建議，可以將本來個人設立的生活常規，轉變成家人一起的活動，定期召開家庭會議、設立共同目標等等，都可以建立更多的正向關係。

疫情打亂許多人的正常生活，非常時期可別將情緒炮口對準最親近的家人，互相包容、體諒、陪伴與傾聽，建立良好的情感交流模式，才能共同對抗疫情。



資料來源：健康醫療網 全家宅一起　這幾招感情不減反增溫！

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
85.5%14.5%
2021-06-11-2021-06-15

目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
22.05%77.95%
2021-06-11-2021-06-15
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本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

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