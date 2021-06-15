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新冠肺炎疫情持續發燒，全國三級警戒延長，不只企業推行「遠距辦公」，教育部也宣布全國各級學校 、公私立幼兒園停止到校上課。
國外不少數據顯示，許多疫情嚴峻並推行封城政策的國家，民眾因缺少人與人之間面會的社交機會，再加上一時之間失去紓解壓力的休閒活動，種種因素使得全球的家暴案件都有增加的趨勢，就連去年疫情相對較緩和的台灣，都有家暴案較前年增加36.5%的現象，因此，如何避免家人因長時間共處一室而產生摩擦，也是防疫新生活重要的一環。
減少衝突，從緩解自身情緒做起！諮商心理師公會全聯會理事葉北辰諮商心理師表示，利用一些簡單的身體活動，包括腹式呼吸、拉筋伸展、站直將手打開或往上等等，可以使心跳、血壓，此類生理感官知覺產生變動，這種變動能讓心理有重置、更新的感受，進而穩定情緒。
安排家人共同活動 建立正向關係
因防疫減少外出，與家人的相處時間大幅增加，要如何利用疫情期讓家人關係危機變轉機、避免摩擦與爭執，進而製造讓家人感情升溫的機會？葉北辰諮商心理師建議，可以將本來個人設立的生活常規，轉變成家人一起的活動，定期召開家庭會議、設立共同目標等等，都可以建立更多的正向關係。
疫情打亂許多人的正常生活，非常時期可別將情緒炮口對準最親近的家人，互相包容、體諒、陪伴與傾聽，建立良好的情感交流模式，才能共同對抗疫情。
資料來源：健康醫療網 全家宅一起 這幾招感情不減反增溫！
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