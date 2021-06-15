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印度變異株全球延燒！指揮中心：國內僅有3例是境外移入

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（右二）今（15）日舉行記者會，說明國內防疫情形。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（右二）今（15）日舉行記者會，說明國內防疫情形。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-06-15 14:49:20｜2021-06-15 14:52:43

針對目前國際盛行的COVID-19印度病毒株，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（15）表示，目前國內有3例是境外移入的印度病毒株，但尚外發現本土案例，國內目前仍主要盛行為英國變異病毒株。

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有關英國近期疫情升溫，並將把AZ疫苗第二劑降低施打間隔，莊人祥說，目前AZ疫苗施打一劑與二劑都對印度與英國變異病毒株有保護力，根據研究，對住院與重症的保護力部分，AZ僅施打一劑部分，英國變異株有76％，印度也有71％；施打兩劑後，英國變異株有82％、印度變異株則有96％。

莊人祥指出，英國施打疫苗覆蓋人口達六成，前陣子疫情有往下走，曾經降到一天3、4千例，但近日上升到7千多，也有專家預測，如果疫情持續往上，到7月之前疫情又會爆發，因為這樣因此英國政府加快第二劑施打間隔，希望人民盡快施打疫苗；我國針對此議題，也會請專家委員討論，目前台灣根據國內疫苗進貨量，跟流行病毒株情形做適當調整。

陳時中表示，國家公衛策略上，第一批都希望把疫苗涵蓋率升高，第二劑看情況再往下打；英國情況是第一季有較高的施打率，但畢竟疫苗施打不是每個人都願意打，所以英國希望第二季施打率更提高，把施打間隔拉得比較短。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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2021-06-11-2021-06-15

目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
22%78%
2021-06-11-2021-06-15
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