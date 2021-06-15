印度變異株全球延燒！指揮中心：國內僅有3例是境外移入
針對目前國際盛行的COVID-19印度病毒株，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（15）表示，目前國內有3例是境外移入的印度病毒株，但尚外發現本土案例，國內目前仍主要盛行為英國變異病毒株。
記者賴志昶／台北報導
2021-06-15 14:49:20｜2021-06-15 14:52:43
有關英國近期疫情升溫，並將把AZ疫苗第二劑降低施打間隔，莊人祥說，目前AZ疫苗施打一劑與二劑都對印度與英國變異病毒株有保護力，根據研究，對住院與重症的保護力部分，AZ僅施打一劑部分，英國變異株有76％，印度也有71％；施打兩劑後，英國變異株有82％、印度變異株則有96％。
莊人祥指出，英國施打疫苗覆蓋人口達六成，前陣子疫情有往下走，曾經降到一天3、4千例，但近日上升到7千多，也有專家預測，如果疫情持續往上，到7月之前疫情又會爆發，因為這樣因此英國政府加快第二劑施打間隔，希望人民盡快施打疫苗；我國針對此議題，也會請專家委員討論，目前台灣根據國內疫苗進貨量，跟流行病毒株情形做適當調整。
陳時中表示，國家公衛策略上，第一批都希望把疫苗涵蓋率升高，第二劑看情況再往下打；英國情況是第一季有較高的施打率，但畢竟疫苗施打不是每個人都願意打，所以英國希望第二季施打率更提高，把施打間隔拉得比較短。
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