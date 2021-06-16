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今增18例死亡個案！30幾歲男發病近1個月不幸過世

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（16）出席記者會，說明疫情相關疫情。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（16）出席記者會，說明疫情相關疫情。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-06-16 14:48:24

中央流行疫情指揮中心今（16）日公布，國內新增167例COVID-19本土個案確定病例，確診個案中新增18例死亡；其中，今日新增的案例有一例為30幾歲個案，引起關注。

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指揮中心說明，今日新增18例死亡個案，共計為男性9位、女性9位，年齡介於30多歲至90多歲，發病日介於5月7日至6月10日，確診日介於5月15日至6月11日，死亡日介於6月6日至6月14日。

根據指揮中心資料，今日新增死亡個案案號3114為30多歲男子，有慢性病史，曾接觸其他確診者，5月15日發病，有咳嗽、發燒、腹瀉等症狀，並於５月19 日住院，於５月21日確診，並於６月13日死亡。

▲中央流行疫情指揮中心公布6月16日新增18例新冠肺炎（COVID-19）死亡確診個案。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心公布6月16日新增18例新冠肺炎（COVID-19）死亡確診個案。（圖／指揮中心提供）
 

指揮中心發言人莊人祥補充，先前就有兩位30幾歲的死亡案例，因此今日新增的30幾歲死亡個案並非是年紀最輕的死者。

另外，今日新增的死亡個案案號12452，為80多歲男子，有慢性病史，有接觸其他確診者，6月10日發病，曾於5月18、26、31採檢PCR為陰性，最後於6月10日 PCR陽性，11日確診，並於13日死亡。

莊人祥表示，該案會篩很多次才確診，可能先前有接觸其他確診者，所以有潛伏期的問題，需要採檢很多次，但最後才到6月10採檢陽性；可能該案第一次是接觸者，當初觀察14日後，沒有採撿到陽性，後續是不是有其他確診者，導致他被診斷到陽性，這部分還要繼續調查。

▲新冠肺炎本土感染爆發，2021年5月15日至6月16日累計確診12122例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，2021年5月15日至6月16日累計確診12122例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，至6月16日全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，至6月16日全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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