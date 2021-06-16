今增18例死亡個案！30幾歲男發病近1個月不幸過世

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根據指揮中心資料，今日新增死亡個案案號3114為30多歲男子，有慢性病史，曾接觸其他確診者，5月15日發病，有咳嗽、發燒、腹瀉等症狀，並於５月19 日住院，於５月21日確診，並於６月13日死亡。
指揮中心發言人莊人祥補充，先前就有兩位30幾歲的死亡案例，因此今日新增的30幾歲死亡個案並非是年紀最輕的死者。
另外，今日新增的死亡個案案號12452，為80多歲男子，有慢性病史，有接觸其他確診者，6月10日發病，曾於5月18、26、31採檢PCR為陰性，最後於6月10日 PCR陽性，11日確診，並於13日死亡。
莊人祥表示，該案會篩很多次才確診，可能先前有接觸其他確診者，所以有潛伏期的問題，需要採檢很多次，但最後才到6月10採檢陽性；可能該案第一次是接觸者，當初觀察14日後，沒有採撿到陽性，後續是不是有其他確診者，導致他被診斷到陽性，這部分還要繼續調查。
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