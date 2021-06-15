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神戶動物王國讓你可以難得有機會超近距離的和動物們接觸。從神戶三宮站搭乘往港都機場的電車，約15分鐘即可到達。園內有寵物動物區，可以和貓貓狗狗互動，也有萌萌的水豚君。後方則有熱帶雨林動物區和草原區。除了可以近距離和動物合照以外，動物園整天都有各種表演活動和解說可以參加。
IG@gam_teena
若想了解更多神戶動物王國的詳細資訊可以參考：
【日本景點】神戶動物王國，讓你和可愛動物零距離接觸
| 景點資訊：神戶動物王國
| 營業時間：10:00～17:00（假日延長至17:30）
| 官方網站：看這裡
北海道旭山動物園
位於北海道旭川市的旭川動物園，有精采的餵食秀，讓你可以看到北極熊在水中覓食的樣子。冬天限定的企鵝散步活動，保證讓你被企鵝搖搖擺擺地走路樣子給萌翻。另外河馬和海豹區域的玻璃水缸設計，讓遊客能清楚從下方看到動物們游泳的可愛模樣。
圖/IG@travelinspirator.jp
| 景點資訊：北海道旭山動物園
| 營業時間：9:30 ~ 17:15 (夏季) / 10:30 ~ 15:30 (冬季)
| 官方網站：看這裡
上野動物園
上野動物園位於東京上野公園內，是日本入園人數最多的動物園之一。其中絕對不能錯過卡哇伊的大熊貓、圓滾滾的侏儒河馬和來自非洲、長得像斑馬的㺢㹢狓。逛完動物園，還能在上野公園散散步，參觀園內其他博物館，度過充實的一天行程。
圖 /Tina@Read yGo
| 景點資訊：上野動物園
| 營業時間：週二到日 9:30～17:00
| 官方網站：看這裡
富士野生動物園
位於靜岡縣的富士動物園是日本最大的野生動物園。來這邊絕對不能錯過放養各種草原動物和猛獸的非洲園，搭乘巴士遊園一周約需五十分鐘，可以透過巴士的網子近距離餵食動物。另外在園內還能清楚欣賞到富士山壯觀的美景。
圖/IG@lobster_japan
圖/IG@yihan26
| 景點資訊：富士野生動物園
| 營業時間：9:00 ~ 15:30
| 官方網站：看這裡
伊豆仙人掌公園
仙人掌公園靜岡伊東半島，可以從伊豆車站搭乘東海巴士前往。園內除了有仙人掌等各種植物溫室，最有名的便是水豚泡湯區了。天氣冷的時候可以看到水豚們全都擠在溫泉池裡，瞇著眼睛舒服泡湯，呆萌地樣子讓人看的都捨不得走了。
圖/IG@tracylovefood
| 景點資訊：伊豆仙人掌公園
| 營業時間：9:00 ~ 17:00
| 官方網站：看這裡
大阪市天王寺動物園
位於大阪的天王寺動物園，已有90年以上的歷史。搭乘地鐵到動物園前站，出站後步行五分鐘即可抵達。若有購買大阪周遊券，則可直接入園，不需再另外購買門票。園內總共有四大區域，上個月出生的小北極熊ホウちゃん是目前的動物園明星，毛茸茸的可愛模樣讓人看了都融化了。另外可愛動物區還有綿羊、天竺鼠、山羊等小動物，讓遊客可以近距離接觸和餵食。天王寺動物園不僅交通方便，園內規劃也很完善，十分適合親子同遊。
圖/IG@toshi1213_f1
圖/IG@delpieco
| 景點資訊：大阪市天王寺動物園
| 營業時間：週二到日 9:30～17:00
| 官方網站：看這裡
和歌山冒險大世界
和歌山冒險大世界內除了動物園，還有摩天輪等遊樂設施，在這邊耗上一整天都不是問題。除了陸上動物園，還有水族館和精彩的海豚表演，園內腹地非常大，大概需花半天的一天的時間才能全部逛完。另外也別錯過熊貓主題樂園，可以超近距離地觀察熊貓的日常生活。
圖/IG@akrmm2525
| 景點資訊：和歌山冒險大世界
| 營業時間：週日到四 10:00～17:00 / 週五到六 9:00 ~ 20:00
| 官方網站：看這裡
原文出處 : ReadyGo 【日本景點】日本動物園懶人包，7大可愛園區特色全攻略
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