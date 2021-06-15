8歲生日賺790億！BTS送煙火秀給粉絲　跪求鄰居不要檢舉

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BTS今年以《BTS 2021 MUSTER SOWOOZOO》命名出道8週年主題，舉辦線上直播見面會，兩天分別推出HD版本49000韓元（約台幣1300元）、4K版本59500韓元（約台幣1600元）兩種價位，除了單一鏡頭，還有7個成員的單人視角可選擇。
根據公司「Big Hit Music」透露，2場線上演出共吸引195個國家、133萬民眾付費觀看，光是2天門票就達到791.35億韓元，若加入周邊商品的銷售額，總計收入超過800億韓元（約台幣21.5億元）。
《BTS 2021 MUSTER SOWOOZOO》分別在6月13、14日兩天舉行，一場為130分鐘，表演曲目總計15首舊、新歌以及限定歌曲，除了唱跳舞台，結束後他們更準備煙火秀，吸引不少周邊居民，就連隔壁舉行棒球賽事的觀眾都來圍觀，嚇的隊長RM頻頻道歉，表示：「真的很抱歉吵到大家，但拜託不要檢舉我們，我們只有這兩天熱鬧一下。」而在昨晚表演結束後，他們也宣布推出新專輯，確定7月9日回歸樂壇。
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