影／貓咪吃肉泥爽當「沙發馬鈴薯」　網笑：坐姿太母湯！

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▲Nico是一隻長相可愛的貓咪，卻有著驚人的食量，牠會手搖飼料罐討食，總是在吃完後又一副沒吃過一樣！（圖／粉專Nico小朋友授權提供）

× ▲Nico是一隻長相可愛的貓咪，卻有著驚人的食量，牠會手搖飼料罐討食，總是在吃完後又一副沒吃過一樣！（圖／粉專Nico小朋友授權提供）

住在台北市的施小姐表示，Nico原本是浪浪，被撿到時瘦骨如柴又受傷，也許以前流浪時常常挨餓，即使早就已脫離街頭好多年，肚子仍像無底洞一樣好像永遠都不會飽，除了會坐在空碗前逼視奴才，甚至還會自己「手搖飼料罐」討食，特愛吃肉泥以及高檔海鮮，不只貪吃也很懂吃！這天施小姐原本抱著Nico吃肉泥，剛好有電話因此將牠放下，沒想到牠竟然兩隻小毛手緊緊抓著肉泥，一屁股穩穩坐在沙發上、雙腿呈現「一字馬」，陶醉地吃起肉泥，讓施小姐看了忍不住拍下來並苦笑：「

我其實跟牠溝通很多次了！！疫情期間人類都在家當『沙發馬鈴薯』連你也是！整天只會看動物頻道吃著肉泥！早晚變橘貓身材！

」。

▲日前Nico學人類當起「沙發馬鈴薯」，坐在椅子上手握肉泥腳開開……（圖／粉專Nico小朋友授權提供）

× ▲日前Nico學人類當起「沙發馬鈴薯」，坐在椅子上手握肉泥腳開開……（圖／粉專Nico小朋友授權提供）

▲Nico：看P看？沒看過貓吃肉泥嗎？（圖／粉專Nico小朋友授權提供）

× ▲Nico：看P看？沒看過貓吃肉泥嗎？（圖／粉專Nico小朋友授權提供）

▲Nico：這樣吃最爽啦！（竟然吃到腳腳開掌花！）（圖／粉專Nico小朋友授權提供）

× ▲Nico：這樣吃最爽啦！（竟然吃到腳腳開掌花！）（圖／粉專Nico小朋友授權提供）

Nico的影片分享到貓咪社團，短短不到兩星期就吸引超過1.8萬人次按讚狂分享，不少人笑說：「自己拿著吃好猛」、「一定是長期揣摩主人行為

旁邊再來一壺貓草泡的茶

」、「吃相很誇張」、「

還開掌花

」現在快來看看Nico小朋友的影片吧！（編輯：陳珮瑜）

▲Nico：本喵居家防疫了七年，宅在家94要吃，不然要幹嘛咧？（圖／粉專Nico小朋友授權提供）