影／貓咪吃肉泥爽當「沙發馬鈴薯」 網笑：坐姿太母湯！
又吃出新高度了！這隻有著萌萌大眼的貓咪「Nico小朋友」，天生就是一隻貪吃貓，自從奴才施宛兒養了牠之後，發現牠為了吃什麼花招都能使出來，這天施小姐看見牠雙手緊緊抓著肉泥、兩腳呈現「一字馬」坐在沙發上大吃特吃，網友們看了全笑說：「這已經進化成人類了吧！」。
文/寵毛網
2021-06-15 20:00:00
住在台北市的施小姐表示，Nico原本是浪浪，被撿到時瘦骨如柴又受傷，也許以前流浪時常常挨餓，即使早就已脫離街頭好多年，肚子仍像無底洞一樣好像永遠都不會飽，除了會坐在空碗前逼視奴才，甚至還會自己「手搖飼料罐」討食，特愛吃肉泥以及高檔海鮮，不只貪吃也很懂吃！這天施小姐原本抱著Nico吃肉泥，剛好有電話因此將牠放下，沒想到牠竟然兩隻小毛手緊緊抓著肉泥，一屁股穩穩坐在沙發上、雙腿呈現「一字馬」，陶醉地吃起肉泥，讓施小姐看了忍不住拍下來並苦笑：「我其實跟牠溝通很多次了！！疫情期間人類都在家當『沙發馬鈴薯』連你也是！整天只會看動物頻道吃著肉泥！早晚變橘貓身材！」。 Nico的影片分享到貓咪社團，短短不到兩星期就吸引超過1.8萬人次按讚狂分享，不少人笑說：「自己拿著吃好猛」、「一定是長期揣摩主人行為」、「工讀生出來喔」、「這貓成精了」、「腳開開太毋湯XD」、「旁邊再來一壺貓草泡的茶」、「吃相很誇張」、「還開掌花」現在快來看看Nico小朋友的影片吧！（編輯：陳珮瑜）