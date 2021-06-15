17家銀行紓困貸款網路大塞車 還有單家瞬間湧入20萬件
因應本土疫情升溫，行政院日前三讀通過紓困4.0，其中勞動部勞工紓困貸款每人最高10萬元，35家銀行在今（15）日開放申請，其中有24家銀行提供線上申辦，但由於申請太踴躍，金管會坦言，首共有17家銀行網銀出現大塞車，其中更有一家銀行瞬間踴入20萬人線上申請。
記者顏真真/台北報導
2021-06-15 17:25:25
金管會銀行局副局長黃光熙指出，今日是勞工紓困貸款第一天，金管會就各家銀行辦理情況進行了解，開辦首日從上午9點開始營業，線上申請就非常踴躍，在瞬間流量過大之下，銀行網路也會出現塞車情況。
黃光熙說，金管會在第一時間也請銀行要有因應措施，包含提升系統效能，很多銀行也採取流量分流管制措施，也獲得一些改善，銀行也持續監控當中，目前運作尚屬正常。但金管會也有提醒銀行，在受理紓困貸款同時，也不要影響既有網路平日交易，並隨時進行掌控。
由於目前政府推出的各項振興紓困貸款，以採線上申辦為原則，金管會也請銀行公會提醒各銀行網路設備狀況，若民眾確實要臨櫃銀行也要做好人流管制及採線上預約，也希望民眾盡量採線上方式，也能保護自身健康安全。
至於今日有多少銀行網路大塞車？黃光熙透露大約有17家，但塞車時點不太一樣，且時快時慢，有一家銀行甚至瞬間湧入20萬人線上申請，這是很大的負荷量，金管會關切重點在於銀行如何化解流量。
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