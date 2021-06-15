COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

17家銀行紓困貸款網路大塞車　還有單家瞬間湧入20萬件

▲10萬元勞工紓困貸款申請首日，金管會坦言有17家銀行網路出現塞車，其中有一家甚至瞬間湧入20萬人申請，不過，在銀行採取分流管制等措施獲得一些改善，目前運作尚屬正常。（示意圖／Shutterstock）
▲10萬元勞工紓困貸款申請首日，金管會坦言有17家銀行網路出現塞車，其中有一家甚至瞬間湧入20萬人申請，不過，在銀行採取分流管制等措施獲得一些改善，目前運作尚屬正常。（示意圖／Shutterstock）

記者顏真真/台北報導

2021-06-15 17:25:25

因應本土疫情升溫，行政院日前三讀通過紓困4.0，其中勞動部勞工紓困貸款每人最高10萬元，35家銀行在今（15）日開放申請，其中有24家銀行提供線上申辦，但由於申請太踴躍，金管會坦言，首共有17家銀行網銀出現大塞車，其中更有一家銀行瞬間踴入20萬人線上申請。

我是廣告 請繼續往下閱讀
金管會銀行局副局長黃光熙指出，今日是勞工紓困貸款第一天，金管會就各家銀行辦理情況進行了解，開辦首日從上午9點開始營業，線上申請就非常踴躍，在瞬間流量過大之下，銀行網路也會出現塞車情況。

黃光熙說，金管會在第一時間也請銀行要有因應措施，包含提升系統效能，很多銀行也採取流量分流管制措施，也獲得一些改善，銀行也持續監控當中，目前運作尚屬正常。但金管會也有提醒銀行，在受理紓困貸款同時，也不要影響既有網路平日交易，並隨時進行掌控。

由於目前政府推出的各項振興紓困貸款，以採線上申辦為原則，金管會也請銀行公會提醒各銀行網路設備狀況，若民眾確實要臨櫃銀行也要做好人流管制及採線上預約，也希望民眾盡量採線上方式，也能保護自身健康安全。

至於今日有多少銀行網路大塞車？黃光熙透露大約有17家，但塞車時點不太一樣，且時快時慢，有一家銀行甚至瞬間湧入20萬人線上申請，這是很大的負荷量，金管會關切重點在於銀行如何化解流量。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

前衛生署長楊志良推動為新冠死者家屬進行國賠訴訟，您認為合理嗎？

合理
不合理
37.78%62.22%
2021-06-15-2021-06-18

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
85.69%14.31%
2021-06-11-2021-06-15

目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
21.74%78.26%
2021-06-11-2021-06-15
最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

繼續作答
即時
推薦閱讀