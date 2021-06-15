暖心陳其邁VS嘴硬柯文哲 邱俊憲臉書揭兩人強烈對比
今(15)日北、高兩市為首波87歲以上高齡長者接種疫苗，一開始均發生動線上的問題，陳其邁當場訓斥官員並立即調整，柯文哲則是怪罪老人家「預約制那麼早來排隊幹嘛？」對此高雄市議員邱俊憲在臉書發文，「一個罵市民長輩檢討別人，一個罵市府首長檢討自己」、「高雄真的很其邁 ! 做什麼都要緊緊緊！」、「做的不夠好沒關係，重點是不要嘴硬，立即檢討調整，也不要罵長輩。」
新頭殼newtalk
2021-06-15 17:52:32
高雄市長陳其邁上午親自至高雄巨蛋接種站視察時，發現車流、人流未妥善規劃，民眾亦未保安全社交距離，立即斥責在場的衛生局長與新聞局長，並隨即調整動線，還親自上場指揮及進行人流管制。台北市長柯文哲至信義國中接種站視察時，現場因預約系統、動線規劃不佳，導致許多長輩在大太陽下排隊，家屬當面嗆柯文哲「不要讓老人家在外面罰站」，但柯事後則回應，「預約制那麼早來排隊幹嘛？預約幾點就幾點來，提早到是浪費時間，也增加群聚的危險。」
邱俊憲臉書發文力挺高市府，「高雄真的很其邁 ! 做什麼都要緊緊緊！今天開始進行長輩疫苗接種工作，早上下了一場雨，也讓一些場地發生動線與人潮太密集的問題，也有一些市民朋友反應不夠周全的地方。但做的不夠好沒關係，重點是不要嘴硬，也不要罵長輩。 陳其邁市長與團隊立即檢討調整，把間距跟相關動線再做調整，相信後續的防疫工作，會越來越順暢，也能讓各位長輩能夠更加舒適的完成疫苗接種。」
新聞來源為Newtalk 新頭殼