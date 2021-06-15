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又是認知作戰？王定宇揭「三事實」批鬼扯

▲ 又是認知作戰？民進黨立委王定宇揭「三事實」批鬼扯。（圖／新頭殼）
▲ 又是認知作戰？民進黨立委王定宇揭「三事實」批鬼扯。（圖／新頭殼）

新頭殼newtalk

2021-06-15 18:47:57

中國國台辦發言人馬曉光日前稱，約有6.2萬台灣人到中國當地接種疫苗，近來「飛中國打疫苗」的傳聞也甚囂塵上，不過中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥就表示，根據出入境資料，台灣最近出國到中國的人數很穩定，並無特別增加。對此，民進黨立委王定宇就點出「三件事實」戳破傳言，痛批特定媒體與政治人物在「鬼扯」。

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王定宇在臉書詢問：「你看過這種新聞嗎？一堆台灣人飛去中國打疫苗、機場人潮湧現...」他表示，國台辦丟出這則訊息，台灣國內特定統媒和媒體人、政治人物馬上接手跟上宣傳，有的要包船、包飛機，有的吹噓有多少人已經過去，更有自甘墮落的網紅，拿著五星旗拍片唱和，「可是這是真的嗎？」

王定宇點出「三件事實」戳破虛假認知，他指出，第一，根據出入境資料，出境人數沒有特別增加。第二，中國疫苗並未被歐、美、日等主流國家承認效力，包括台灣在內，就算注射中國疫苗，去這些地方還是得隔離一定天數，跟沒有注射的待遇是一樣的。第三，去中國注射疫苗的花費成本並不低，除了保護力差以外，也無法達到暢行無阻，並不划算。

他表示，有些人原本就在中國生活經商，也許會就近在對岸打疫苗，加上少數仰中共鼻息的紅色政客或媒體人，會「奉命」飛過去施打。但若是從台灣專程飛去打，來回加上隔離就要一個月，代價何其大，中國國藥、科興疫苗的保護力又不高，痛批這種「一窩蜂去中國打疫苗」的說詞都是在「鬼扯」，「而且多數在台灣鬼扯的傢伙，都出張嘴，沒有任何行動去中國施打喔！」

新聞來源為Newtalk 新頭殼

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目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
21.82%78.18%
2021-06-11-2021-06-15
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