又是認知作戰？王定宇揭「三事實」批鬼扯

中國國台辦發言人馬曉光日前稱，約有6.2萬台灣人到中國當地接種疫苗，近來「飛中國打疫苗」的傳聞也甚囂塵上，不過中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥就表示，根據出入境資料，台灣最近出國到中國的人數很穩定，並無特別增加。對此，民進黨立委王定宇就點出「三件事實」戳破傳言，痛批特定媒體與政治人物在「鬼扯」。
新頭殼newtalk
2021-06-15 18:47:57
王定宇在臉書詢問：「你看過這種新聞嗎？一堆台灣人飛去中國打疫苗、機場人潮湧現...」他表示，國台辦丟出這則訊息，台灣國內特定統媒和媒體人、政治人物馬上接手跟上宣傳，有的要包船、包飛機，有的吹噓有多少人已經過去，更有自甘墮落的網紅，拿著五星旗拍片唱和，「可是這是真的嗎？」
王定宇點出「三件事實」戳破虛假認知，他指出，第一，根據出入境資料，出境人數沒有特別增加。第二，中國疫苗並未被歐、美、日等主流國家承認效力，包括台灣在內，就算注射中國疫苗，去這些地方還是得隔離一定天數，跟沒有注射的待遇是一樣的。第三，去中國注射疫苗的花費成本並不低，除了保護力差以外，也無法達到暢行無阻，並不划算。
他表示，有些人原本就在中國生活經商，也許會就近在對岸打疫苗，加上少數仰中共鼻息的紅色政客或媒體人，會「奉命」飛過去施打。但若是從台灣專程飛去打，來回加上隔離就要一個月，代價何其大，中國國藥、科興疫苗的保護力又不高，痛批這種「一窩蜂去中國打疫苗」的說詞都是在「鬼扯」，「而且多數在台灣鬼扯的傢伙，都出張嘴，沒有任何行動去中國施打喔！」
新聞來源為Newtalk 新頭殼