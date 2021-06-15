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彰化今+1！網好奇「地獄副本怎解掉？」　最大功臣狂被點

▲中央流行疫情指揮中心今（15）日公布新增132例本土個案，其中彰化縣只新增1例，就讓網友好奇詢問「彰化+1是怎解掉各種地獄副本的？」其中鄉民們紛紛點名葉彥伯為最大功臣。（圖／翻攝王惠美臉書線上直播記者會畫面）
▲中央流行疫情指揮中心今（15）日公布新增132例本土個案，其中彰化縣只新增1例，就讓網友好奇詢問「彰化+1是怎解掉各種地獄副本的？」其中鄉民們紛紛點名葉彥伯為最大功臣。（圖／翻攝王惠美臉書線上直播記者會畫面）

編輯中心/綜合報導

2021-06-15 19:52:09｜2021-06-15 19:56:18

中央流行疫情指揮中心今（15）日公布新增132例本土個案，8例死亡個案，今日所宣布的單日確診數也是至5/15疫情爆發以來最低紀錄，就連指揮中心指揮官陳時中也在記者會上坦言，確診病例和死亡數下降是好現象！對此，就有網友發現，彰化今日本土確診個案也只增加1例，讓人不免好奇彰化遇上葡萄家族、婚宴群聚、麻將牌咖傳染鏈等事件，是怎麼一一化解，成功讓確診數往下降呢？問題一出，就引來鄉民們狂點「1人」是最大功臣。

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彰化今日新增1例本土個案、2例死亡個案，目前累積確診人數251人，居家隔離人數712人，完成篩檢人數38,434人，陽性率為0.65%，累計居家隔離人數2,819人，平均每位確診者居家隔離人數11人，新增1例感染源待查。

對此，就有一名網友於PTT八卦板上發文，表示彰化原本是僅次於雙北、桃園的重災區，先前遇上葡萄家族爆發、婚宴、養生館、打麻將群聚等感染事件，一度讓確診數狂升，但到現在單日卻只新增1例本土個案，讓他不免好奇「是怎樣弄到+1的？這警政系統抓人和衛生局匡列的能力也太猛了吧」。

▲新冠肺炎本土感染爆發，5月15日至6月15日累計確診達11955例。（圖／NOWnews資料照）
▲新冠肺炎本土感染爆發，5月15日至6月15日累計確診達11955例。（圖／NOWnews資料照）
問題曝光後，其引來許多網友熱議，「彰化是真的有在超前部署啊！去年就在研究普篩」、「主要是快… 快速匡列，那些人就不太會傳」、「本來就是要先抓熱區再篩，不然錯失良機」、「基層很不錯，縣長也尊重專業才能這樣」、「以前台灣防下來運氣好，彰化防下來真本事」。

其中許多人紛紛點名彰化縣衛生局局長「葉彥伯」是最大功臣，直言「中部目前有守住，彥伯真的很厲害。好幾個大case都控制住」、「狂解地獄級副本的男人」、「彥伯帶頭，底下的相關單位也配合，謝謝他們」、「尊重專業，彥伯團隊超強」、「推彥伯！匡列迅速又準，就不怕傳染出去」、「葉彥伯，真的是彰化護身符」、「彥伯aka疫調之鬼，足跡全部找出來怎麼傳」。（編輯：陳雅雲）

▲萬人血清抗體檢測記者會。（圖／記者林柏年攝，2020.8.27）
▲彰化縣衛生局局長葉彥伯。（圖／記者林柏年攝，2020.8.27）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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