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超商冰品大戰！「楊枝甘露」尬上「鐵觀音濃奶茶」

▲統一超商推出米其林一星名店「添好運」的楊枝甘露、芋頭西米露等招牌港式甜品聯名冰品。（圖／7-11提供）
▲統一超商推出米其林一星名店「添好運」的楊枝甘露、芋頭西米露等招牌港式甜品聯名冰品。（圖／7-11提供）

記者劉雅文/台北報導

2021-06-15 20:37:36｜2021-06-15 20:37:43

7-ELEVEN以名店聯名、濃郁口感、清爽糕點三大類別吸客，從6月16號起正式販售，這次聯名添好運打造獨家冰品，預計帶動類別業績成長一成，這次將米其林一星名店「添好運」的楊枝甘露、芋頭西米露等招牌港式甜品，化身沁涼冰品，還獨家開發創意款小美楊枝甘露冰淇淋、小美芋頭西米露雪糕。

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▲統一超商推出米其林一星名店「添好運」的楊枝甘露、芋頭西米露等招牌港式甜品聯名冰品。（圖／7-11提供）
▲統一超商推出米其林一星名店「添好運」的楊枝甘露、芋頭西米露等招牌港式甜品聯名冰品。（圖／7-11提供）
 

另外，想要追求濃郁口感的甜點控，還有不能錯過的全新GODIVA雪糕，由GODIVA全球主廚監製，一次推出酸甜消暑的「GODIVA草莓脆碎黑巧克力雪糕」，以及首度開發口味「GODIVA焦糖脆碎檸檬茶風味黑巧克力雪糕」，將比利時黑巧克力的細緻濃郁風味分別融合草莓及檸檬的酸香，冰涼消暑。

▲統一超商推出「GODIVA草莓脆碎黑巧克力雪糕」，以及「GODIVA焦糖脆碎檸檬茶風味黑巧克力雪糕」。（圖／7-11提供）
▲統一超商推出「GODIVA草莓脆碎黑巧克力雪糕」，以及「GODIVA焦糖脆碎檸檬茶風味黑巧克力雪糕」。（圖／7-11提供）
全家便利超商也搞聯名，找來號稱「便利商店女神」aka味蕾達人的Youtuber古娃娃，推出聯名冰品，研發推出消費者喜愛的「茶」風味冰品，包含「伯爵可可奶蓋雪糕」以及「鐵觀音濃奶茶奶蓋雪糕」。

▲全家便利超商推聯名冰品，找來Youtuber古娃娃，推出「伯爵可可奶蓋雪糕」以及「鐵觀音濃奶茶奶蓋雪糕」。（圖／全家超商提供）
▲全家便利超商推聯名冰品，找來Youtuber古娃娃，推出「伯爵可可奶蓋雪糕」以及「鐵觀音濃奶茶奶蓋雪糕」。（圖／全家超商提供）
另外，自6/16起全家還導入「桂冠冰菓室」系列冰品，將湯圓爆漿的精神融入冰淇淋中，流心的內餡打破消費者對冰淇淋的印象，讓消費者宅在家的期間，也能大吃一波、療癒心靈，另外，更嚴選最受台灣消費者喜愛的「宇治金時」和「楊枝甘露」2款異國風味冰品。

▲全家便利超商導入「桂冠冰菓室」系列冰品，將湯圓爆漿的精神融入冰淇淋中，流心的內餡打破消費者對冰淇淋的印象，。（圖／全家超商提供）
▲全家便利超商導入「桂冠冰菓室」系列冰品，將湯圓爆漿的精神融入冰淇淋中，流心的內餡打破消費者對冰淇淋的印象，。（圖／全家超商提供）
 

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贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
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目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
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2021-06-11-2021-06-15
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