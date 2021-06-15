揭台防疫「迫切危機」！施景中曝秒收2大咖簡訊：很感動

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昨天才呼籲台灣防疫面對「迫切危機」，施景中醫師透露今天一早即收到陌生訊息，一看竟然是桃園市長鄭文燦，簡訊中表示「有看到施醫師的建議了」。接著疾管署也打電話來關心，因為施景中正在替產婦開刀沒有接到，但隨後也收到疾管署長官的簡訊，表示會討論所提出的相關建議。
施景中不禁直言，「前一陣子，好像有一位前署長，批評政府是『防疫獨裁』，就在今天，我感覺這絕不是事實。」另外施景中還透露，也有收到第一線邊境人員的私訊，抱怨登機門第一線工作的200人當中，9成的人連第一劑AZ都打不到，但長官坐辦公室的「卻全都施打了」。
施景中強調，「保護邊境人員，就是保護我們自己。國境攻破了，在疫苗還無法大幅覆蓋之下，後果難料。如果鄭文燦市長手上還有能調度的疫苗，希望趕緊加強她們、還有其他國境人員（屬第三類，但其實應與第一類人員同時施打，而且最好用mRNA疫苗），來強化邊境保護我們。」
施景中最後感性呼籲，「幾年前坐飛機返國，在空中看到美麗的觀音山，像是躺臥在我們國境上的大地之母，一直默默守護我們。現在都還記得，對那景象深深的感動。大家加油，我們繼續守下去。」（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。