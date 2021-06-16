本土染疫死亡累計460例！醫警告：「這種人」要特別小心

1.台灣疫情確實有趨緩，除了確診數下降之外，「重症」與「死亡率」這兩個落後指標（相對確診數）也明顯下降，但這兩個數字因為不受篩檢影響，更為精確。
2.依然不時有猝死案例，「無症狀」跟「找不到來源的確診病例」也不少，代表除非持續現在的防疫強度至少兩個月，否則一旦放鬆就會像日本最近的一波疫情，比上一波人更多。
3.現在這樣的情況，就像森林野火，大火大致控制住了，不過，一旦放鬆，各地的小火苗就又會燒起來，但一直持續高度防疫，經濟民生已經快受不了，因為可能疫苗施打率要到50-60%。（但目前疫苗缺乏的情況下，還很遠）
此外，黃偉俐醫師認為，想降低三級警戒有「4條件」：
1.人流控管，包括：公眾場合、運輸、醫療院所、風景區、旅館，人數要有上限。
2.餐廳用餐限制，時間還有用餐人數，4人以上的共同用餐禁止 。
3.八大行業、夜店都不能放鬆，要求喝酒、唱歌戴口罩違反人性，但是要紓困。
4.鼓勵居家辦公，但政府要幫助網路速率跟如何提高企業居家辦公效率。（編輯：許苡晴）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。