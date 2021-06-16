本土染疫死亡累計460例！醫警告：「這種人」要特別小心

中央流行疫情指揮中心昨（15）日公布國內新增132例COVID-19本土個案，確診個案中新增8例死亡，截至昨日為止，國內累計13241例確診，其中，有460例死亡。對此，身心科醫師黃偉俐提醒大家，雖然確診數與死亡數都已下降，但有「一種人」仍要特別小心，那就是「

無症狀、傳染力強，還不自知的感染者

」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

根據《三立新聞網》報導，黃偉俐醫師表示，病毒很可怕，但是一定能將傷害降到最低，因為「死神沒有在放假的」、「等紅綠燈聽看聽的」。他指出，台灣現在就像日本在2021年1月時，處理好往下，處理不好，恐攀向另一波高峰。他並警告大家「3件事」，包括：

1.台灣疫情確實有趨緩，除了確診數下降之外，「重症」與「死亡率」這兩個落後指標（相對確診數）也明顯下降，但這兩個數字因為不受篩檢影響，更為精確。





2.依然不時有猝死案例，「無症狀」跟「找不到來源的確診病例」也不少，代表除非持續現在的防疫強度至少兩個月，否則一旦放鬆就會像日本最近的一波疫情，比上一波人更多。





3.現在這樣的情況，就像森林野火，大火大致控制住了，不過，一旦放鬆，各地的小火苗就又會燒起來，但一直持續高度防疫，經濟民生已經快受不了，因為可能 疫苗 施打率要到50-60%。（但目前疫苗缺乏的情況下，還很遠）





▲黃偉俐醫師提醒「無症狀、傳染力強，還不自知的感染者」要特別小心。（圖／翻攝自黃偉俐臉書）

此外，黃偉俐醫師認為，想降低三級警戒有「4條件」：





1.人流控管，包括：公眾場合、運輸、醫療院所、風景區、旅館，人數要有上限。





2.餐廳用餐限制，時間還有用餐人數，4人以上的共同用餐禁止 。





3.八大行業、夜店都不能放鬆，要求喝酒、唱歌戴口罩違反人性，但是要紓困。





4.鼓勵居家辦公，但政府要幫助網路速率跟如何提高企業居家辦公效率。（編輯：許苡晴）



