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本土染疫死亡累計460例！醫警告：「這種人」要特別小心

▲目前國內已累計460例死亡案例，對此，身心科醫師黃偉俐提醒大家，雖然確診數與死亡數都已下降，但「無症狀、傳染力強，還不自知的感染者」還是要特別小心。（圖／美聯社／達志影像）
▲目前國內已累計460例死亡案例，對此，身心科醫師黃偉俐提醒大家，雖然確診數與死亡數都已下降，但「無症狀、傳染力強，還不自知的感染者」還是要特別小心。（圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2021-06-16 06:55:39｜2021-06-16 06:55:44

中央流行疫情指揮中心昨（15）日公布國內新增132例COVID-19本土個案，確診個案中新增8例死亡，截至昨日為止，國內累計13241例確診，其中，有460例死亡。對此，身心科醫師黃偉俐提醒大家，雖然確診數與死亡數都已下降，但有「一種人」仍要特別小心，那就是「無症狀、傳染力強，還不自知的感染者」。

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根據《三立新聞網》報導，黃偉俐醫師表示，病毒很可怕，但是一定能將傷害降到最低，因為「死神沒有在放假的」、「等紅綠燈聽看聽的」。他指出，台灣現在就像日本在2021年1月時，處理好往下，處理不好，恐攀向另一波高峰。他並警告大家「3件事」，包括：

1.台灣疫情確實有趨緩，除了確診數下降之外，「重症」與「死亡率」這兩個落後指標（相對確診數）也明顯下降，但這兩個數字因為不受篩檢影響，更為精確。

2.依然不時有猝死案例，「無症狀」跟「找不到來源的確診病例」也不少，代表除非持續現在的防疫強度至少兩個月，否則一旦放鬆就會像日本最近的一波疫情，比上一波人更多。

3.現在這樣的情況，就像森林野火，大火大致控制住了，不過，一旦放鬆，各地的小火苗就又會燒起來，但一直持續高度防疫，經濟民生已經快受不了，因為可能疫苗施打率要到50-60%。（但目前疫苗缺乏的情況下，還很遠）

▲黃偉俐醫師提醒「無症狀、傳染力強，還不自知的感染者」要特別小心。（圖／翻攝自黃偉俐臉書）
▲黃偉俐醫師提醒「無症狀、傳染力強，還不自知的感染者」要特別小心。（圖／翻攝自黃偉俐臉書）

此外，黃偉俐醫師認為，想降低三級警戒有「4條件」：

1.人流控管，包括：公眾場合、運輸、醫療院所、風景區、旅館，人數要有上限。

2.餐廳用餐限制，時間還有用餐人數，4人以上的共同用餐禁止 。

3.八大行業、夜店都不能放鬆，要求喝酒、唱歌戴口罩違反人性，但是要紓困。

4.鼓勵居家辦公，但政府要幫助網路速率跟如何提高企業居家辦公效率。（編輯：許苡晴）

▲新冠肺炎本土感染爆發，5月15日至6月15日累計確診達11955例。（圖／NOWnews資料照）
▲新冠肺炎本土感染爆發，5月15日至6月15日累計確診達11955例。（圖／NOWnews資料照）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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