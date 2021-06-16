全球疫情失控與奇異效應相關！醫：大家被「這心態」害慘

新冠肺炎（COVID 19）肆虐全球，許多國家的疫情依然嚴峻，每日確診數及死亡案例都頗多。然而，明明有了檢疫措施、口罩、酒精、疫苗，為何全球COVID 19持續失控？重症醫療醫師黃軒指出，心理學的「奇異效應」可以解釋，都被「這心態」害慘，「大家在遇到危險疫情時會逐漸心理麻木，能夠意識到某些事情發生，但在情感上，不會處理，或與正在發生的事情保持相關聯繫」。





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黃軒醫師表示，去年底，當美國每天有3000人死亡，似乎應該引發更廣泛的同情心，並應改變公眾行為以阻止病毒傳播；今年，當台灣進入第三階段社區傳播，疫情更嚴峻，似乎應該引發更廣泛的關心，可改變公眾行為，以阻止病毒傳播，但是當時在美國，在今時的台灣並非如此。於是大家可以看到疫情越嚴重，大家開始在賣塲、市場、放假期間，越來越多的群聚，人潮、車流量反而開始變多了，儘管專家人士一直提出警告要求「不要出門」，依舊會有不屑一顧，而嗤之以鼻的現象。





到底是為什麽呢？黃軒解釋，這跟「心理麻木」有關，俄勒岡州大學心理學教授保羅·斯洛維奇（Paul Slovic）說，「當我們面對這樣COVID 19的危機時，這種冷漠的心態越明顯。」 一開始，當一個人面臨疫情大流行時，個人情感會相當強烈，如果後來無數個人都處於危險，那麼個人的擔心可能會分散，也不會再關注同樣問題，開始對主題冷漠，不太關心疫情狀況，而這種冷漠，也可能會演變成下一波疫情大爆炸的悲劇。





▲明明有了檢疫措施、口罩、酒精、疫苗，為何全球COVID 19持續失控？重症醫療醫師黃軒指出，心理學的「奇異效應」可以解釋。（圖／翻攝自黃軒臉書）

黃軒醫師提到，保羅·斯洛維奇（Paul Slovic）教授和他的團隊做了一項實驗，「一個極度貧困並需要幫助的7歲女孩，一個也極度貧困並需要幫助的9歲男孩，其他陸續加入8個人，也都需要相同問題的幫助。他發現:：當一開始有危機困境時，一個人需要幫助時，學生們會給予高的捐款，隨著需要相同問題的增加，人類感覺會下降。」同樣的，COVID 19新增案例、死亡繼續增加，保羅·斯洛維奇（Paul Slovic）認為，新冠肺炎的死亡和案件總數越多，個人會失去感覺、失去情感，甚至警示戴口罩、洗手，保持社交距離，都是耳邊風而已。





黃軒指出，另一個和心理麻木有關的效應為「奇異效應」 ，此奇異效應說明「我們是如何過分關心第一個人的遭遇。事實證明，當您添加第二個人同樣的遭遇，同情心會減弱。增加了更多的人，並不會按比例增加我們的意願，會提供更多願意配合或幫助。」保羅·斯洛維奇（Paul Slovic）教授以電影《搶救雷恩大兵》為例，在第二次世界大戰中，人們一開始發起了巨大的努力來拯救一名士兵。事實證明，即使你添加了第二個雷恩大兵，人類開始有一些理由，可以證明同情心，也正在消退中...而增加更多的雷恩大兵，也並不會按比例增加了我們願意提供的幫助。再次證明，隨著更多雷恩大兵的參與，我們的同情心也會減弱。「我們的情感，逐漸無感，甚至消失。」





此外，黃軒醫師更直言，心理麻木可以是一種防禦機制，切斷相關情感的聯繫，也可以是一種傷害機制，這是物極必反，如：歐美民眾群聚不戴口罩，一直示威抗議，這樣的情景未曾消失過。若長期無法獲得解决，當心理麻木久了，不安情緒隨之而來，接下來家庭暴力就會增加。各國專家也陸續提出警告，「由於民眾因疫期無法外出或工作，將使家庭暴力發生的風險增加」，這些家暴數據，隨著疫情爆發一直增加，全球皆如此。而這些在COVID 19疫情「壓力鍋」炸出來的一切，專家學者認為，也叫做「新冠壓力症候群」。（編輯：許苡晴）



