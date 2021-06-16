南北天氣大不同！北部高溫恐達36度 南部6縣市大雨特報
中央氣象局指出，今（16）日受西南風持續影響，中南部天氣較為不穩定，目前針對雲林、嘉義縣市、台南、高雄、屏東等6縣市發布大雨特報﹔北部及東半部則為多雲到晴，北部及東半部則為多雲到晴，午後東北部、東部地區及北部山區有零星短暫雷陣雨。
記者孫唯容/綜合報導
2021-06-16 07:59:54
氣象局表示，氣溫部分，大臺北盆地、東半部近山區及縱谷內需特別注意，共有6縣市發布高溫警訊，包含基隆、台北、新北、宜蘭、花蓮、台東等，中午前後高溫恐達36度。
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮「三立準氣象· 老大洩天機」在專欄中指出，今晨觀測資料顯示，台灣西南沿海已有回波消消長長，移入陸地帶來局部降雨，其他地區天氣晴朗。
吳德榮說，今起至週六(19日)台灣附近盛行西南風，迎風面水氣抬升，中南部易降雨；背風面過山沉降，北部、東半部、大多晴朗、天氣炎熱，將有連日高溫(36度以上)出現，要注意防曬、防中暑。迎風面的降雨為不定時、局部性的，日夜皆有機率；背風面則降雨機率很低，午後山區偶有非常零星的降雨。
下週日、一(20、21日)鋒面接近，水氣增多，大氣不穩定度提高，各地轉有局部陣雨或雷雨，西南風迎風面的中南部，雨勢較大。
吳德榮預測，下週二(22日)起「典型梅雨滯留鋒」重返台灣附近，至下週五(25日)尚在影響期間的中段，有機率再多徘徊幾天。期間有激發「中、小尺度」對流系統，伴隨「劇烈天氣」及「大量降雨」的機率。
吳德榮認為，此波「梅雨滯留鋒」持續的時間較前2波久，且大氣更不穩定，故有帶來更多降雨的潛勢。