航運塑化強勁！台股早盤震盪平盤上下遊走 高端再吞跌停
市場靜待美國Fed聯準會本周決議會議，美股昨（15）日收在盤下，台北股市今（16）日開小跌，早盤大多在盤下遊走，但9點半過後來到盤上。權值股台積電早盤跌0.8%、鴻海跌0.8%、宏碁與南亞科漲1到2%，友達與群創遭到賣單調節。而盤面焦點為塑化族群，台聚、台達化、台苯、國喬漲2到7%。至於高端疫苗再吞跌停，基亞與云辰則跌7%與3%。
記者許家禎／台北報導
2021-06-16 09:45:32
美股道瓊指數15日下跌94.42點，或0.27%，收34,299.33點；標普500指數下跌8.56點，或0.20%，收4,246.59點；那斯達克指數下跌101.29點，或0.71%，收14,072.86點；費城半導體指數下跌29.36點，或0.90%，收3,225.98點。
美國靜待Fed聯準會本周決議會議，以及台股今日面臨台指期結算，早盤開平，雖然一度來到盤上，但早盤大多在盤下的位置，但9點半過後黑翻紅。權值股台積電早盤跌0.8%，來到605元。聯發科由紅翻黑，約在988元的位置。聯電跌0.7%、日月光跌1%。大立光相對強勢漲逾1%。
鴻海集團斥資新台幣9.952億元參與碩禾電材私募，將成為碩禾第2大股東，雙方將攜手開發電動車電池材料，搶攻全球電動車市場。而鴻海早盤跌0.8%，來到112元。但碩禾今天強攻漲停，碩禾母公司國碩也飆漲停，分別來到176元與20.65元。
而盤面焦點為航運與塑化，像是萬海漲8%、陽明漲4%、長榮與華航漲2%，台驊與四維航漲5到7%。台聚、台達化、台苯、國喬、中石化、聯成、華夏漲2到7%。至於高端疫苗再吞跌停，來到255元，大股東基亞與云辰則跌7%與3%，來到75.8元與28.75元左右。