馬雲神隱8個月 阿里巴巴副主席曝現況：人很好只是低調
阿里巴巴集團創辦人馬雲，去年10月後就幾乎消聲匿跡。近期流亡海外的中國富豪郭文貴爆料，馬雲曾遭軟禁引起外界關注，阿里巴巴副主席蔡崇信週二（15）接受美國媒體訪問時回應，馬雲目前保持低調、狀態很好，但也強調外界要把馬雲和阿里巴巴「切割開來」看待。
要聞國際中心林孝萱/綜合報導
2021-06-16 09:55:37
美國《CNBC》報導，馬雲去年10月發表批評中國金融機構的言論，導致阿里巴巴遭到中國監管部門以「反壟斷」嚴厲管控，重罰182.28億人民幣（約784億台幣），馬雲創辦的螞蟻金服去年11月的IPO上市也被緊急叫停。
阿里巴巴副主席蔡崇信向《CNBC》證實，阿里巴巴確實在進行金融業務重組，但大家需要把馬雲的事情與阿里巴巴的業務分開來看；阿里巴巴確實需要支付中國監管機構的開出的天價罰款，但這些都已成定局，公司會繼續向前邁進。現在馬雲正在保持低調，且狀態良好。
蔡崇信還說到自己和馬雲每天都會通話、透過簡訊交談，馬雲最近的興趣是畫畫，而且作品看起來很不錯。對於外界盛傳馬雲被中國政府要求交出權力的提問，蔡崇信表示，馬雲2年前就逐漸退出，將CEO的職位交給張勇，馬雲不像外界所想的擁有強大權力，事實上馬雲與你我一樣都是個普通人，現在他想把時間花在哲學或是個人興趣上。