中國17日發射神舟十二號　載3太空人上太空

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中國太空人上一次執行任務是2016年。當時，景海鵬和陳冬搭乘神舟11號太空船前往天宮2號太空實驗室駐留一個月。
根據中國載人航天工程辦公室的計劃，2021年至2022年，中國將執行4次載人太空飛行任務，總計12人次，主要目標是完成中國太空站的初步建設。這4次飛行任務駐留太空站時間分別為3至6個月。
這四次任務之間的間隔非常短，如神舟12號今年9月返回地球後，神舟13號就將在10月升空。在此之前，神舟載人太空船的發射間隔至少有一年。
中國太空站的天和號核心艙今年4月底剛剛發射，它將是上述四次載人航天飛行任務中太空人的主要生活與工作場所。
按照計劃，在2022年的神舟14號任務期間，中國還將分別發射問天號、夢天號實驗艙，與天和號核心艙對接。此外，在每次載人任務前，都有一艘天舟號無人貨運太空船向太空站運送補給物資。
報導說，如果中國太空站在2022年按計劃完成初步建設目標，就很有可能取代即將退役的國際太空站，成為近地軌道的唯一長期載人太空飛行器。中國還在醞釀於2030年後開始載人登月任務，且已經開始探討與俄羅斯、歐盟等夥伴合作建設月球表面科考站的可能性。（編輯：翟思嘉/周慧盈）1100616