怨鄰居涉隱匿萬華親友染疫　害他「家破父母雙亡」

全台新冠肺炎本土群聚感染連環爆，台中北屯家庭群聚案累計共有21人確診，其中案7928，78歲的李姓筍農是台中首例死亡個案。筍農的兒子透過親人於臉書「爆怨2公社」PO文還原群聚案的源頭，直指是案8072的鄰居婦人沒有向社區居民說明從萬華南下來訪的親戚確診的消息，才會間接害他「家破父母雙亡」，一家14人多達9人確診，讓他很不諒解。





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筍農的兒子開頭就點名文章是要給案8072的兒子，他抱怨：「這次大坑疫情造成我們家破父母雙亡，真的回想起來我對你們家的人很不諒解。」並提到，鄰居的阿姨從台北萬華南下到台中，還在鄰居家住了一段時間，期間因為身體不適，迅速安排篩檢，回來之後說是陰性。





筍農的兒子對8072的兒子表示：「你媽媽還到我家說，如果她朋友來我們社區造成疫情的話，她不知道向我們鄉民如何交代。」然而，鄰居的阿姨、姊姊返回北部，沒想到姊姊在5月20日篩檢為陽性，阿姨則在5月25日離世。筍農兒子直指，這段期間鄰居都沒有向社區居民說明，偏偏鄰居媽媽也就是案8072是社區裡最熱心的人，每天都會到其他人家裡聊天。





筍農兒子強調，鄰居媽媽一天甚至會到他家2、3次，都沒有提到這件事，只提及「還好朋友回北部再驗也是陰性」，他的爸媽也覺得沒事就好，哪知道5月23日這天爸爸一早起床就覺得身體不舒服，轉診慈濟醫院做完篩檢便回家休息，緊接著媽媽5月25日也因為身體不適掛急診。





筍農兒子透露，5月27日晚上接到院方通知媽媽確診，要馬上到醫院隔離治療，當下第一個反應就是先通知鄰居，鄰居也馬上通知里長，全家人隔天一早就去醫院篩檢，結果「可怕的事情發生了」，他們全家14個人，有9個人確診。筍農兒子直言：「說真的，這次如果你們家人有告知我們你姊確診的消息，如今我們社區應該不會鬧得疫情這麼嚴重。」





根據台中衛生局調查，案8072與已於6月12日去世的案7527筍農妻子感情很好，經常一起聊天，案8072在5月11日至19日曾接待來自萬華的朋友，結果朋友返回台北後確診，25日不幸身亡；後續進行匡列，發現案8072的丈夫、女兒、家中的外籍移工也都相繼確診，女兒也曾與該名萬華朋友一起吃飯，16日回台北後出現症狀，20日確診武漢肺炎。





當時台中衛生局就推測，這起群聚案的源頭，可能來自台北萬華。筍農的兒子如今在臉書PO文還原事發經過，讓網友們看了也覺得很難過，並紛紛留言安慰他；還有自稱住在同社區的網友留言稱：「案7527老奶奶一直都是受害者好嗎？她是被鄰居傳染的」、「身為你的鄰居，新聞出來前就知道事情的源頭不是你們一家」。



